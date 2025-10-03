Grlić Radman u subotu u Crnoj Gori, posjetit će i nekadašnji logor Morinj

U nekadašnjem logoru u Morinju tijekom Domovinskog rata u neljudskim uvjetima i uz brojna mučenja bila su zatvorena 292 hrvatska branitelja i civila s dubrovačkog područja. Uz ministra Radmana, u Morinju će u subotu biti i njegov crnogorski kolega Ervin Ibrahimović.

Poseba savjetnica hrvatskog šefa diplomacije Vanda Babić Galić izjavila je za crnogorske Vijesti da će Grlić Radman i Ibrahimović položiti vijence i zapaliti svijeće ispred spomen-ploče u Morinju “u znak sjećanja na stradalnike logora, ali i kao zalog stabilnih odnosa dviju susjednih zemalja”.

Grlić Radman će sudjelovati i na “2BS forumu u Budvi i odvojeno se sastati s Ibrahimovićem s kojim kani razgovarati o otvorenim pitanjima između Hrvatske i Crne Gore te o pitanjima “odštete imovine Hrvatima u Tivtu i Dobroti, te o situaciji Hrvata u Ulcinju i drugim važnim temama”, rekla je Babić Galić.

Spomen-ploču u Morinju otkrili su početkom listopada 2022. godine Grlić Radman i ministar branitelja Tomo Medved s tadašnjim crnogorskim ministrima vanjskih poslova i obrane Rankom Krivokapićem i Raškom Konjevićem u znak sjećanja na to što je u Morinju početkom devedesetih godina nekoliko mjeseci funkcionirao tzv. Sabirni centar za ratne zarobljenike s dubrovačkog ratišta.

O nečovječnom postupanju prema njima svjedočilo je 169 zatvorenika. Za taj ratni zločin u sudskom procesu osuđene su četiri osobe na ukupno 12 godina zatvora.

Na ploči se, između ostalog, spominje “velikosrpska agresija na Hrvatsku” i piše: “Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su preživjeli zatočenici. Da se nikada ne ponovi”.

Crna Gora i Hrvatska krajem siječnja počele su bilateralne konzultacije s ciljem jačanja odnosa, a jedan od segemenata toga jest prevladavanja sporova zbog kojih Zagreb nije dao suglasnost za zatvaranje Poglavlja 31 (vanjska, sigurnosna i obrambena politika) u pregovorima s EU-om.

Vijesti su objavile da je dogovor blizu i da bi trebao obuhvatiti isplatu odštete hrvatskim državljanima koji su bili zatočeni u Morinju.

Dogovor navodno predviđa i promjenu imena gradskog bazena u Kotoru, koji je 2021. godine nazvan po Zoranu Džimiju Gopčeviću, nekadašnjem poznatom vaterpolistu koji je bio čuvar u logoru u Morinju.

Kao otvorena pitanja ostat će povratak Hrvatskoj školskog broda "Jadran" i granica na moru između dvaju susjeda, koja bi dvije države trebale riješiti ili dogovorom ili međunarodnom arbitražom, objavile su Vijesti.