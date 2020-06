Grlić Radman o statusu hrvatske manjine u Srbiji: Nismo zadovoljni

Hrvatska nije zadovoljna statusom hrvatske manjine u Srbiji i očekuje da će ta zemlja poštivati sporazum o recipročnoj zaštiti manjina i fiksnu zastupljenost u predstavničkim tijelima, rekao je u nedjelju hrvatski ministar vanjskih poslova povodom održavanja izbora u Srbiji.

'Na to gledam kao na načelni poziv na mir i stabilnost, reforme i borbu protiv korupcije. Dakle, to su poruke koje bi trebale ohrabriti ali to ne znači podršku aktualnom stanju u Srbiji. Stanje u Srbiji, razvoj civlinog društva, stanje medija se sigurno može unaprijediti i to je zapravo poziv odgovornim političarima da brinu o izvršenju svih tih procesa koji su jamac za europski put', rekao je Grlić Radman.

Vučićeva Srpska napredna stranka (SNS) članica je Europske pučke stranke, kao i HDZ, iako se hrvatska vladajuća stranka protivila njegovu primitku u članstvo.

Mladež pučana u petak je, dva dana uoči izbora u Srbiji, pohvalila tamošnje vlasti za uspješnu borbu protiv pandemije koronavirusa i mjere koje su poduzete za zaštitu tamošnje ekonomije.

Potpredsjednik mladeži Europske pučke stranke (YEPP) Karlo Ressler ogradio se u petak od podrške koju YEPP uputio srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću uoči parlamentarnih izbora u nedjelju i poručio da je bio 'snažno protiv' izjave YEPP-a.

'Uz sve povijesne razloge iz vremena agresije na RH i BiH, ne možemo podržati ni stil vladavine ni način upravljanja krizom covid-19, koja je najbolje pokazala ogromnu razliku između hrvatskog i srbijanskog vodstva', napisao je Ressler na Twitteru.

Grlić Radman je u nedjelju istaknuo kako je rješavanje pitanja 1892 nestale osobe u Domovinskom ratu uvjet za podršku Hrvatske Srbiji u pristupanju Europskoj uniji.

'To je otvoreno i bolno pitanje i želimo ga riješiti u narednom razdoblju. (...) Očekujemo spremnost srbijanske strane za to, pogotovo što je Srbija zainteresirana za europski put' koji traži ispunjavanje standarda koji obuhvaćaju rješavanje problema nestalih osoba, rekao je Grlić Radman.

'Srbija će morati odgovoriti na ta pitanja. Cilj nam je zatvoriti to poglavlje kako bismo mogli imati dobrosusjedske odnose i podržati europski put Srbije ali ta pitanja (osnovnih kriterija) moraju biti riješena', rekao je hrvatski ministar.