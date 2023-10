Grlić Radman: Hrvatskoj u odnosima sa Srbijom prioritet hrvatska manjina

"Nama je u odnosima sa Srbijom prioritet hrvatska manjina, to je mjera našeg odnosa. Nama je to najvažnije pitanje i sva ostala podređujemo kada je u pitanju položaj hrvatske manjine u Srbiji", rekao je ministar vanjskih i europskih poslova na prvom susretu hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine koji se do nedjelje održava u Novalji.

Hrvatska želi stabilnost zapadnog Balkana "kojemu želimo europsku perspektivu, ali naravno na temelju vlastitih postignuća" i tu će Zagreb pomoći svakoj zemlji, pa tako i Srbiji jer nam je u interesu imati dobre i stabilne odnose, rekao je ministar.