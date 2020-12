Grbin: SDP će podržati gospodarski pojas, ali ništa se neće promijeniti

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u ponedjeljak je najavio da će njegova stranka podržati proglašenje isključivog gospodarskog pojasa (IGP) te ustvrdio da se time neće promijeniti baš ništa kada je riječ o ribarenju

"Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa podržat će i SDP jer je to usuglašeno s partnerima iz Europske unije, a zašto se sada ide u tom smjeru, to se mora pitati Vladu", izjavio je Grbin u Saboru.

"Ako znamo da Hrvatska već godinama ima uređen i epikontinentalan pojas s Italijom onda je jasno da neke dramatične razlike između onoga što je bilo prije i onoga što će biti nakon proglašenja isključivog gospodarskog pojasa, nema", poručio je čelnik SDP-a.

"Mi to podržavamo, pogotovo zato što je usuglašeno s našim partnerima iz Europske unije. Ne ulazim u to zašto je vlada odlučila tek sada ići u proglašenje IGP-a. Za mene je bitno da je to usuglašeno s našim partnerima iz EU, a svima koji govore ovo ili ono oko suvereniteta, ukazujem da postoji zajednička ribarstvena politika EU i da su svi isključivi gospodarski pojasi država članica uključeni u tu zajedničku ribarstvenu politiku. To znači da se proglašenjem IGP-a u pogledu ribarenja neće promijeniti baš ništa", kazao je Grbin.