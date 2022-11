Grbin predstavio SDP-ovu politiku za reformu radnog zakonodavstva: 'Ugrožavaju nas korupcija i sve lošiji život građana'

Tribinom 'Bolji rad, bolji život' u organizaciji sisačko-moslavačkog SDP-a, predsjednik te stranke Peđa Grbin predstavio je u četvrtak SDP-ovu politiku za reformu radnog zakonodavstva – za budućnost rada u RH, te je poručio kako nas ugrožavaju korupcija i sve lošiji život građana

'Dva najveća problema u Hrvatskoj su korupcija i kriminal, te sve lošiji život građana. Za korupciju je rješenje jednostavno, građani moraju izaći na izbore i maknuti HDZ što dalje od vlasti. Svaka će politička opcija u Hrvatskoj reći to isto. Kada je u pitanju loš život građana , tu samo jedna politička opcija daje rješenje, a to je SDP', rekao je Grbin.

Zbog toga, kaže, idu Hrvatskom i gdje god mogu govore o problemima Zakona o radu i niskih plaća te o tome kako da ljudi u Hrvatskoj žive bolje. Nužno je, ističe, osigurati da brojni dodaci koje imaju zaposleni u javnom sektoru, kao što je dodatak na prekovremeni rad, dodatak na smjenski rad, dodatak na noćni rad, dodatak za rad nedjeljom ili vikendom, budu upisani u Zakon o radu, kako bi ih svi mogli koristiti.

Najavio je i borbu za pravednije uređenje oporezivanja rada kroz porez na dohodak. 'Sada ćemo kao opozicijska stranka puhati za vrat vladajućima i tražiti od njih da to implementiraju. Ako oni to ne budu mogli ili ne budu znali, uz podršku građanki i građana Hrvatske osigurat ćemo da to nakon izbora postane pravo svih koji žive u ovoj zemlji. To je naša poruka i naša zadaća', ustvrdio je čelnik SDP-a Grbin.