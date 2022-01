Grbin: Horvat svoj posao radi katastrofalno. Loše bi za njega bio kompliment

Čelnik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Dnevniku HTV-a i komentirao aktualne političke teme i odnose s koalicijskim partnerima u Gradu Zagrebu

'Suradnja s Možemo! je dobra, kao što je rekao i gradonačelnik . SDP traži da postupanja budu po zakonu. Od gradonačelnika imamo jamstvo da će to biti tako i ne vidim nikakav problem, rekao je u uvodu Peđa Grbin za HRT.

'Loše bi za njega bio kompliment. Jedna slika toga je odgovor koji smo dobili prošlog tjedna vezano za Fond solidarnosti. Tjednima i mjesecima su nas lagali da će se moći produžiti rok da bi onda stigao hladan tuš iz Europe. Razlog tome je što naša Vlada, Ministarstvo na čelu s Horvatom, umjesto da se bavilo obnovom, bavilo se međusobnim svađama i prepucavanjima. Svađao se s Vanđelićem, svađa se sa svima, svi drugi su krivi, samo on nije, zato što obnova stoji', ocjenio je Grbin rad ministra Horvata.

Naglasio je kako je EU Hrvatskoj stavila i isplatila novac koji čeka da Vlada RH smisli kako će ga uložiti.

'Na temelju onoga što smo dosad vidjeli u korištenju tih sredstava, bojim se da ćemo za 5 mjeseci samo zbrajati koliko ćemo vratiti, a ne koliko smo s time napravili. Zbog toga Horvat mora otići. Mora otići zbog svojeg nerada i nesposobnosti', poručio je.

Najveći problem kod obnove je, poručio je Grbin, što su ljudi koji bi je trebali voditi na čelu s Horvatom - potpuno nesposobni.

'Potpuno je jasno da je HDZ-ova Vlada zbog toga što želi imati kontrolu nad svime, prije svega nad novcem, sve centralizirala. Umjesto da ta centralizacija dovede do boljeg funkcioniranja, ona je dovela do kaosa, nerada i ne funkcioniranja', istaknuo je predsjednik SDP-a dodavši da je zbog toga legitimno razgovarati o tome da Horvat ode.

Slučaj Frke Petešića

Osvrnuo se i na ekspresnu obnovu zgrade u kojoj živi Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda premijera.

'Da je obnova drugih stvari funkcionirala, da je obnova na Baniji krenula, da je Grad Zagreb vrvio od dizalica koje su se tu pojavile zbog toga što Ministarstvo i Fond rade svoj posao, onda obnova stana Frke Petešića ne bi bio problem. U državi gdje je obnova pojedine imovine iznimka, a ne pravilo, malo čudi da je jedna od prvih nekretnina ona u kojoj živi najbliži suradnik predsjednika Vlade. Naravno da je to čudno i da je legitimno postaviti pitanje da ako je država mogla biti toliko ažurna u slučaju Frke Petešića, onda zašto nije ažurna u bilo kojem drugom slučaju tko u ovom trenutku ne može doći u situaciju da se njegova nekretnina obnovi', rekao je Grbin.

Popis stanovništva

Upitan o rezultatima popisa stanovništva, Grbin je rekao kako problem nije od jučer.

'Treba pogledati preko granice, već sa Slovenijom i pitati se zašto nema takvog demografskog sloma, a u Hrvatskoj ima. Naravno da za to nije odgovorna samo jedna osoba. Andrej Plenković je predsjednik Vlade u ovom trenutku i pokazuje ono što je kontinuirani problem s demografskim padom. On se neće riješiti jednokratnim mjerama kao što je 200 tisuća kuna za poziv nekome tko treba doći u Hrvatsku. On će se riješiti time da našu državu sredimo, da je počnemo voditi onako kako bi trebalo. Da se ne događaju ovakve situacije kao što je s Frkom Petešićem koja pokazuje da pred zakonom nisu svi isti. Ako je kod njega sve bilo po zakonu i ako se obnova mogla provesti u rekordnom roku, onda postavljam pitanje zašto se tako nije moglo postupiti u slučaju brojnih drugih građana?, upitao je.

Hrvatska kao država u ovom trenutku ne funkcionira, poručio je Grbin.

'Za to nije kriva oporba ni mediji. Za to je kriv onaj tko je na čelu Vlade RH. Zato što kod nas država ne funkcionira i što HDZ ne želi napraviti ništa da ta država profunkcionira. Ako se nešto ne promijeni, ovaj demografski pad bit će još gori. A promjene su moguće samo na jedan način, a to je da napokon HDZ, Plenkovića i njemu slične pošaljemo u ropotarnicu povijesti gdje im je i mjesto', zaključio je Grbin.