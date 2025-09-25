Gradonačelnik Zenice dobio četiri godine zatvora, a zabranjeno mu je i političko djelovanje

Županijski sud u Zenici je nakon dvogodišnjeg procesa nepravomoćno proglasio krivim Kasumovića zajedno sa suradnicima i poveznim osobama zbog udruživanje radi činjenja kaznenih djela prigodom prijenosa vlasništva nad Autobuskom stanicom Zenicatransa na Grad Zenicu u razdoblju od 2017. do 2020. godine.

Prema navodima tužitelja, ova imovina, čija je vrijednost veća od 2,7 miliona eura prenesena je na osnovu fiktivnih dugovanja i neosnovano obračunatih kamata, kako bi se izbjegla naplata više od 3,5 milijuna eura potraživanja Porezne uprave Federacije BiH.