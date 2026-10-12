Gradonačelnik već 20 mjeseci u zatvoru, ali i dalje vodi grad: Sada se građanima javio njegov AI dvojnik

Gradonačelnik albanske prijestolnice Tirane Erion Veliaj, koji se već 20 mjeseci nalazi u pritvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca, pronašao je neobičan način komunikacije s građanima. Na njegovu službenom profilu na Instagramu objavljena je videosnimka izrađena umjetnom inteligencijom na kojoj njegov digitalni dvojnik govori o gradskim projektima i obećava besplatne školske obroke

Albanski gradonačelnik Erion Veliaj, koji se od veljače 2025. nalazi u pritvoru, ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavljena njegova digitalna verzija izrađena pomoću umjetne inteligencije. Na videosnimci objavljenoj na njegovu službenom Instagram profilu 46-godišnji Veliaj pojavljuje se ispred albanske i gradske zastave te govori o svojim postignućima i planovima za Tiranu, piše makedonska Večer. No osoba koja govori na snimci nije stvarni gradonačelnik, nego njegov digitalni avatar, odnosno umjetno stvoren lik koji oponaša njegov izgled i glas.

'Nastavit ću raditi čak i iz zatvorske ćelije' U videosnimci Veliajev digitalni dvojnik ponavlja obećanje o osiguravanju besplatnih školskih obroka za djecu u albanskoj prijestolnici. 'Dao sam još jedno obećanje koje nikada neću zaboraviti: obroke u školama. Održat ću to obećanje čak i iz ove ćelije u koju su me zatvorili', govori avatar. U nastavku se osvrće i na gradonačelnikov boravak u pritvoru. 'Moja talačka situacija traje već 20 mjeseci i mogu vas pozdraviti samo pomoću umjetne inteligencije', poručuje digitalni Veliaj. 'Nastavit ću raditi čak i iz ćelije. Grlim vas s čežnjom, vas i vašu prekrasnu djecu', dodaje. Snimka je označena kao sadržaj izrađen umjetnom inteligencijom.