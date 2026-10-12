Gradonačelnik već 20 mjeseci u zatvoru, ali i dalje vodi grad: Sada se građanima javio njegov AI dvojnik

Gradonačelnik albanske prijestolnice Tirane Erion Veliaj, koji se već 20 mjeseci nalazi u pritvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca, pronašao je neobičan način komunikacije s građanima. Na njegovu službenom profilu na Instagramu objavljena je videosnimka izrađena umjetnom inteligencijom na kojoj njegov digitalni dvojnik govori o gradskim projektima i obećava besplatne školske obroke
Albanski gradonačelnik Erion Veliaj, koji se od veljače 2025. nalazi u pritvoru, ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavljena njegova digitalna verzija izrađena pomoću umjetne inteligencije. Na videosnimci objavljenoj na njegovu službenom Instagram profilu 46-godišnji Veliaj pojavljuje se ispred albanske i gradske zastave te govori o svojim postignućima i planovima za Tiranu, piše makedonska Večer.
No osoba koja govori na snimci nije stvarni gradonačelnik, nego njegov digitalni avatar, odnosno umjetno stvoren lik koji oponaša njegov izgled i glas.
'Nastavit ću raditi čak i iz zatvorske ćelije'
U videosnimci Veliajev digitalni dvojnik ponavlja obećanje o osiguravanju besplatnih školskih obroka za djecu u albanskoj prijestolnici.
'Dao sam još jedno obećanje koje nikada neću zaboraviti: obroke u školama. Održat ću to obećanje čak i iz ove ćelije u koju su me zatvorili', govori avatar.
U nastavku se osvrće i na gradonačelnikov boravak u pritvoru. 'Moja talačka situacija traje već 20 mjeseci i mogu vas pozdraviti samo pomoću umjetne inteligencije', poručuje digitalni Veliaj.
'Nastavit ću raditi čak i iz ćelije. Grlim vas s čežnjom, vas i vašu prekrasnu djecu', dodaje. Snimka je označena kao sadržaj izrađen umjetnom inteligencijom.
U pritvoru zbog optužbi za korupciju
Veliaj je uhićen u veljači 2025. godine na temelju optužbi za korupciju i pranje novca koje je podnijelo albansko Specijalno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK). Optužbe odbacuje, a trenutačno se nalazi u pritvoru u obalnom gradu Draču.
Unatoč tome što nije na slobodi, i dalje je službeno gradonačelnik Tirane.
Tijekom boravka u pritvoru rasporedio je pojedine dužnosti među zamjenicima gradonačelnika, a njegov pravni tim tvrdi da i dalje ima ovlasti donositi određene odluke i potpisivati dokumente.
Sud spriječio njegovu smjenu
Nakon Veliajeva uhićenja pojavilo se pitanje tko će upravljati albanskom prijestolnicom. Izvanredni izbori za gradonačelnika Tirane bili su predviđeni za studeni 2025. godine, ali su otkazani nakon odluke Ustavnog suda.
Sud je utvrdio da Veliaj ne može biti razriješen dužnosti mimo propisanih demokratskih i zakonskih postupaka.
Zbog toga je ostao na gradonačelničkoj funkciji, a redovni lokalni izbori trebali bi se održati u prvoj polovini 2027. godine.
Albanija već ima i ministricu stvorenu umjetnom inteligencijom
Korištenje umjetne inteligencije u albanskoj politici nije novost. Premijer Edi Rama u jesen 2025. predstavio je Diellu, digitalni lik temeljen na umjetnoj inteligenciji, kao virtualnu ministricu zaduženu za transparentnost javne nabave i borbu protiv korupcije u postupcima dodjele državnih ugovora.
Taj je potez izazvao veliku međunarodnu pozornost, ali i rasprave o odgovornosti, zakonitosti i ulozi umjetne inteligencije u državnoj upravi.
Nekoliko mjeseci poslije pojavile su se i kontroverze jer se žena čiji su izgled i glas korišteni za izradu Diellina lika usprotivila njihovoj uporabi u političke svrhe.
Političari iza rešetaka već su koristili umjetnu inteligenciju
Veliaj nije prvi političar koji je tijekom pritvora ili ograničenja javnog djelovanja posegnuo za umjetnom inteligencijom. Bivši pakistanski premijer Imran Khan koristio je 2023. godine umjetno generirani glas za obraćanje svojim pristašama dok se nalazio u zatvoru.
Slična tehnologija korištena je i u Brazilu, gdje se digitalni avatar bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara pojavio tijekom predsjedničke kampanje njegova sina Flávija.