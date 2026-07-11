Albanija u šoku: Vlada iskeširala 4 milijuna eura za koncert Kanyea Westa, građani bijesni

'Novac smo osigurali kako Albanija ne bi bila osramoćena pred gotovo 25.000 stranih posjetitelja iz 80 zemalja koji su već kupili ulaznice, dok su mnogi drugi oklijevali upravo zbog mogućnosti otkazivanja koncerta', napisao je premijer.

Koncert Kanyea Westa zakazan je za 11. srpnja u blizini Tirane , na privremenom stadionu izgrađenom posebno za tu prigodu. Rama je na Facebooku objasnio da je država u posljednji trenutak izdvojila četiri milijuna eura kako bi spriječila otkazivanje događaja.

No njegova objava izazvala je lavinu negativnih reakcija. 'Albanija se sramoti kada ugošćuje pjevača koji se divi Hitleru', napisao je jedan korisnik.

'Sramota, ali ne mojim novcem', poručio je drugi.

Kanye West posljednjih je mjeseci izazvao niz međunarodnih kontroverzi zbog izjava u kojima je hvalio Adolfa Hitlera i koristio nacističku simboliku. Zbog toga mu je nastup ovoga ljeta zabranjen u nekoliko europskih država.

Odluka o financiranju koncerta dolazi u trenutku kada Albaniju već više od mjesec dana potresaju svakodnevni prosvjedi. Počeli su zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, a kasnije su se proširili na protivljenje drugim projektima na obali te zahtjeve za ostavkom premijera Rame. Prosvjednici njegovu vladu optužuju za korupciju, što Rama odbacuje.