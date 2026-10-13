Gradonačelnici, među njima i Tomašević, pisali Europskom vijeću: Ne žele smanjenje proračuna

U otvorenom pismu predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi i irskom premijeru Micheálu Martinu, čija zemlja predsjeda Vijećem EU-a, potpisnici upozoravaju da bi smanjenje proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. moglo ugroziti ulaganja u infrastrukturu, stanovanje, promet, energetiku i regionalni razvoj.

Šest država članica su krajem rujna zatražile smanjenje prijedloga Europske komisije za nekoliko stotina milijardi eura. Tzv. štedljivu šestorku čine Njemačka, Austrija, Danska, Finska, Nizozemska i Švedska.

"Europski proračun nije apstraktna brojka. On je okvir za ulaganja koja moraju donijeti rezultate u našim gradovima, regijama i zajednicama”, ističu gradonačelnici u pismu.