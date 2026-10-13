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Gradonačelnici, među njima i Tomašević, pisali Europskom vijeću: Ne žele smanjenje proračuna

M.Da./Hina

13.10.2026 u 21:23

Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Predsjednica Europskog odbora regija Kata Tüttő i gradonačelnici 21 europske prijestolnice, među kojima i Zagreba, pozvali su čelnike Europske unije da ne smanjuju proračun bez jasne procjene posljedica za građane, gradove i regije

U otvorenom pismu predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi i irskom premijeru Micheálu Martinu, čija zemlja predsjeda Vijećem EU-a, potpisnici upozoravaju da bi smanjenje proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. moglo ugroziti ulaganja u infrastrukturu, stanovanje, promet, energetiku i regionalni razvoj.

Šest država članica su krajem rujna zatražile smanjenje prijedloga Europske komisije za nekoliko stotina milijardi eura. Tzv. štedljivu šestorku čine Njemačka, Austrija, Danska, Finska, Nizozemska i Švedska.

"Europski proračun nije apstraktna brojka. On je okvir za ulaganja koja moraju donijeti rezultate u našim gradovima, regijama i zajednicama”, ističu gradonačelnici u pismu.

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Ugroženi investicijski programi

Traže da se prije donošenja odluka jasno prikaže kako bi pojedini proračunski scenariji utjecali na europske prioritete te da se gradovima i regijama osigura stvarna uloga u oblikovanju i provedbi investicijskih programa.

Među njihovim zahtjevima su očuvanje snažne i predvidljive kohezijske politike, kojom EU nastoji smanjiti nejednakosti između svojih bogatih i siromašnih dijelova, te pojednostavljenje postupaka povlačenja novca iz EU fondova bez smanjenja ulaganja.

Kao najveće probleme europskih prijestolnica naveli su priuštivo stanovanje, promet, migracije, energetsku tranziciju i socijalnu uključenost.

"Prije bilo kakvog smanjenja proračuna građani zaslužuju znati što će biti ukinuto i tko će snositi posljedice”, poručila je Tüttő.

Grad Zagreb
Grad Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Jurica Galoic/PIXSELL

Potpis Tomaševića

Pismo je potpisao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, uz čelnike glavnih gradova poput Atene, Bruxellesa, Dublina, Pariza, Rima, Beča i Varšave.

Završni pregovori o višegodišnjem financijskom okviru EU-a očekuju se u sljedećim mjesecima.

Europski odbor regija je savjetodavna institucija EU-a koja okuplja 329 lokalnih i regionalnih predstavnika koji preko nje sudjeluju u procesu donošenja zakonodavstva EU-a.

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