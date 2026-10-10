Irska želi manji europski proračun uz jedan uvjet: Odgovor na pozive većine članica

“Zadržali smo nacionalne alokacije u obliku u kojem ih je izmijenilo ciparsko predsjedništvo. Irsko je predsjedništvo revidiralo pregovarački okvir kako bi odgovorilo na pozive većine država članica da se zaštite zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika kao ključne politike utemeljene na ugovorima”, izjavio je na konferenciji za novinare irski ministar za europske poslove Thomas Byrne.

Europska komisija je prošle godine predložila nacionalnu alokaciju za Hrvatsku u visini od 16,8 milijardi eura u sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. u okviru nacionalnih i regionalnih planova u koje su uključena sredstva za koheziju i poljoprivredu. Prethodno ciparsko predsjedništvo zadržalo je isti iznos koji je prvotno predložila Europska komisija.

Ministar Byrne je rekao da je ukupni iznos proračuna za razdoblje 2028.-2034. smanjen u odnosu na prijedlog Europske komisije za 141 milijardu eura. To je 1,16 posto bruto nacionalnog dohotka EU-a.