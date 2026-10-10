Irska želi manji europski proračun uz jedan uvjet: Odgovor na pozive većine članica

Irsko predsjedništvo Vijeća EU-a objavilo je u subotu prijedlog višegodišnjeg proračuna koji je za osam posto manji, ali je zadržalo nacionalne alokacije u obliku u kojim ih je predložilo prethodno ciparsko predsjedništvo.
“Zadržali smo nacionalne alokacije u obliku u kojem ih je izmijenilo ciparsko predsjedništvo. Irsko je predsjedništvo revidiralo pregovarački okvir kako bi odgovorilo na pozive većine država članica da se zaštite zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika kao ključne politike utemeljene na ugovorima”, izjavio je na konferenciji za novinare irski ministar za europske poslove Thomas Byrne.
Europska komisija je prošle godine predložila nacionalnu alokaciju za Hrvatsku u visini od 16,8 milijardi eura u sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. u okviru nacionalnih i regionalnih planova u koje su uključena sredstva za koheziju i poljoprivredu. Prethodno ciparsko predsjedništvo zadržalo je isti iznos koji je prvotno predložila Europska komisija.
Ministar Byrne je rekao da je ukupni iznos proračuna za razdoblje 2028.-2034. smanjen u odnosu na prijedlog Europske komisije za 141 milijardu eura. To je 1,16 posto bruto nacionalnog dohotka EU-a.
Komisija je predložila ukupni iznos od 1,984,894 bilijuna eura, uračunavajući u taj prijedlog očekivanu inflaciju, a irsko predsjedništvo predlaže ukupni iznos od 1,825,527 bilijuna eura. To je za oko 159 milijardi manje.
Brojka o kojoj govori ministar Byrne, koji je rekao da je prijedlog manji za 141 milijardu eura odnosi se na izračun koji ne uzima u obzir inflaciju. Po toj metodi ukupni iznos proračuna po prijedlogu Komisije je 1,763,056 bilijuna, a po irskom prijedlogu 1,622,011 bilijuna eura.
O prijedlogu irskog predsjedništva raspravljat će se u nedjelju na sastanku stalnih predstavnika država članica EU-a, zatim u utorak na sastanku Vijeća za opće poslove te na samitu u četvrtak i petak.