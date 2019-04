Grabar-Kitarović: Val iseljavanja opada jer su ljudi shvatili da vani ne teku med i mlijeko

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je u četvrtak da potencijalne povratnike u Hrvatsku odbijaju nepotizam i korupcija u zemlji, ujedno dodavši da val iseljavanja iz Hrvatske polako opada jer su ljudi shvatili da u inozemstvu ne teku med i mlijeko

Dodala je kako će se zbog toga "odlasci iz Hrvatske zapravo pretvoriti u prednost" kada se ljudi počnu vraćati.

Predsjednica je rekla kako je razgovarala s mnogo hrvatskih iseljenika i "preko 75 posto ih kaže da bi se vratili pod određenim uvjetima". Ali pritom kao neke od glavnih problema ističu nepotizam i korupciju, naglasila je Grabar-Kitarović.

"To je ono protiv čega se moramo boriti. Dakle, stvarati jednake uvjete za sve", kaže predsjednica i dodaje kako je dužnost države i političara stvoriti uvjete za povratak, a to su sloboda zapošljavanja, ekonomske slobode, ali i pozitivna, optimistična društvena klima.

Poruka Tusku i Junckeru: Idite među ljude

Hrvatska je predsjednica istaknula da su najveći protivnici EU-a oni koji "osjećaju otuđenost briselskih elita" svakodnevnog života.

Ona takvu otuđenost primjećuje "kada se netko iz Komisije, tko nije izašao iz Bruxellesa, dosjeti nečega što bi trebalo napraviti u Hrvatskoj i BiH, a to nema veze s uvjetima na terenu“.

Takav je pristup, smatra Grabar-Kitarović, neprimjenjiv i kontraproduktivan pa je predsjednicima Europske Komisije i Europskog vijeća nekoliko puta poručila "da otiđu među ljude".

"Prošećite ulicom, idite među studente, razgovarajte međusobno i čujte doista što ljudi misle o vama, jer ljudi moraju biti u središtu politike", poručila im je hrvatska predsjednica.

Pustili smo samo mlade, brze i zdrave migrante

Grabar-Kitarović istaknula i kako su migracije prirodna pojava, ali da ne smiju biti "kaotične i licemjerne".

Licemjerno je, ocijenila je, tvrditi kako bi se pomoglo svim migrantima propuštanjem 700 tisuća ljudi.

"Propustili smo one koji su brzi, koji imaju novaca, koji su mladi, koji su zdravi, koji mogu brzo hodati, trčati, a uz to smo pomagali svima onima koji potiču trgovinu ljudima“, rekla je Grabar-Kitarović.

"Kad bi gledala migrante, često sam se pitala, da li je to dijete, koje izgleda prestrašeno i drži nekoga za ruku, da li je to doista njihovo dijete, ili je to neko dijete koje je uzeto samo zato da bi se ta skupina ljudi predstavila kao obitelj", kaže hrvatska predsjednica.

Također je istaknula kako treba raditi na uklanjanju korijenskih problema u zemljama iz kojih dolaze migranti, a to nisu samo siromaštvo, već, primjerice, obrazovanje, jednakost spolova i sloboda izbora.

Država je velika kolike su joj ambicije

Predsjednica je istaknula kako, bez obzira i na negativne strane, Hrvatska od EU-a više dobiva nego što gubi.

"Uostalom, svaka situacija u životu je takva, ništa nije idealno", rekla je Grabar-Kitarović.

Istaknula je da Hrvatska može snažno afirmirati svoju poziciju unutar Europske unije, usprkos tome što je mala zemlja.

"Svaka je država velika onoliko koliko su velike njezine ambicije. Tako Luksemburg ima strahovito velik utjecaj u Europskoj uniji", ustvrdila je Grabar-Kitarović.

Hrvatska treba znati koji su njeni interesi i kakvu politiku treba provoditi, zaključila je.