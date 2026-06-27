Grabar Kitarović, Turudić i Šipić feštali u Philadelphiji: 'Ajmo dečkima malo nabildati duh'

Hrvatska navijačka atmosfera u Philadelphiji uoči ključne utakmice Vatrenih protiv Gane zahvatila je i brojna poznata lica iz hrvatskog javnog i političkog života. Na velikoj hrvatskoj fešti u klubu Craft Hall , gdje su se do kasno u noć pjevale domaće pjesme, među navijačima su bili bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović , glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te ministar demografije Ivan Šipić.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je navijače da ne budu prestrogi prema hrvatskoj reprezentaciji nakon dosadašnjih nastupa na Svjetskom prvenstvu.

'I ova utakmica s Panamom, koliko god mi bili kritični, ljudi koji to promatraju objektivno s raznih strana svijeta kažu: 'Bili ste dobri.' Nemojmo sami sebe podcjenjivati, ajmo dečkima malo nabildati njihov duh i samopouzdanje. Mislim da je, gledajući ključne trenutke i u Rusiji i u Dohi, upravo to samopouzdanje nešto što nam malo nedostaje. U svijetu nogometa velike nacije igraju, a Hrvatska je ta koja bi uvijek trebala igrati bez ikakvog kompleksa. Stvarno smo uz bok najboljima', rekla je za RTL Danas.

Ministar demografije Ivan Šipić istaknuo je kako je već sam dolazak na Svjetsko prvenstvo velik uspjeh, ali i upozorio da su hrvatski navijači postavili vrlo visoka očekivanja. 'Veliki je uspjeh što smo tu. Drugi je problem što je hrvatski narod razmažen, što smo navikli na medalje, medalje, medalje... Uvijek u svemu želimo biti najbolji. Dobro je što držimo do svojih i dobro je vjerovati u to', rekao je Šipić.

Na slavlju je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je u razgovoru za RTL Danas. priznao da je emotivno proživio dosadašnje utakmice Hrvatske, ali nije želio dijeliti savjete izborniku Zlatku Daliću.

Na pitanje je li jedan od 'četiri milijuna izbornika' koji bi nešto sugerirali Daliću nakon prve dvije utakmice, odgovorio je:

'Jako sam se naživcirao. Bilo mi je nekako žao. Protiv Engleske odigrali smo sjajno prvo poluvrijeme, zabili lijepe golove, a onda smo primili pogotke iz teške gluposti. Ne želim biti selektor niti popovati izborniku Daliću ili bilo kome drugome. Svatko ima svoj pogled. Već sam rekao da sam veliki fan Ante Budimira, on je moj favorit i to se pokazalo dobrim protiv Paname', kazao je Turudić.