Grabar-Kitarović: Sad pjevam bolje, prihvatila sam savjete Jacquesa Houdeka

Nužno je imati dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, najvećom svjetskom silom koja je saveznica Hrvatske, izjavila je u srijedu u New Yorku za Dnevnik HRT-a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknuvši da s predsjednikom Donaldom Trumpom oduvijek ima jako dobre odnose. Osvrnula se u razgovoru i na svoje pjevanje

Grabar-Kitarović, koja je sudjelovala na Općoj skupštini UN-a, sinoć se nakratko susrela na prijamu s Trumpom. Reporterka je ocijenila kako joj se čini da je predsjednica uspostavila dobar odnos s Trumpom unatoč tome što je on figura koja polarizira a odnosi između Bruxellesa i Washingtona poprilično hladni.

"Apsolutno je nužno imati dobre odnose sa SAD-om. To je najveća svjetska sila, suočimo se s time, to ja naša najveća saveznica, prijateljska država. I naravno, iako smo članica Europske unije mi smo članica i NATO saveza i osim toga ja želim odraditi za Hrvatsku sve ono što je bitno, ne samo kad je riječ o sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili o viznom režimu", kazala je hrvatska predsjendica dopisnici HRT-a.

summit u new yorku

"Predsjednik Trump i ja smo oduvijek imali jako dobre odnose i ja moram reći da on doista voli Europu, a posebno voli srednju Europu. On dobro poznaje naše područje. Nekad čujete neke pošalice oko toga, međutim, to nije tako."

Hrvatska predsjednica počela je američku turneju u Clevelandu u Ohiju, saveznoj državi s jednom od najvećih hrvatskih zajednica u SAD-u, prošli četvrtak, uoči 74. zasjedanja Opće skupštine UN-a. U subotu je otputovala u Pittsburgh gdje je govorila u Hrvatskoj bratskoj zajednici u povodu 125. obljetnice osnutka te krovne organizacije američkih Hrvata.

Tijekom turneje po Americi, Grabar-Kitarović se puno družila s iseljeništvom, a bilo je i pjevanja koje se nekima svidjelo a nekima baš i nije.

'Ne možete nikada sve zadovoljiti. Kad biste se trudili sve zadovoljiti onda ne biste imali svoje mišljenje', navela je.

Ponovila je da 'tko pjeva zlo ne misli'. Također je rekla da ona "pjeva tako kako pjeva". Kazala je da ju je prihvatio crkveni zbor kad je bila mala unatoč njezinom "štonavanju".