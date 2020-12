Grabar Kitarović o gubitku izbora, o tome je li suprug Jakov imao dužnost 'mame obitelji' i o predsjedničkim privilegijama: 'Ako si pošten, u politici se ne može zaraditi'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović Jutarnjem listu dala je veliki intervju u kojemu je govorila o svome mandatu i o životu nakon njega.

Njena medijska šutnja ove godine bila je, kaže, namjerna. 'Ne želim biti dnevnopolitički komentator, ne želim biti prisutna u unutarnjoj politici, niti želim komentirati odnose na unutarnjoj političkoj sceni. To je prvi razlog, a drugi je što ne želim da ljudi misle da sam gladna javne pozornosti, medijske pažnje… Želim se odmoriti od medija i neka se mediji odmore od mene', rekla je.

'Pandemija je poremetila planove koje sam imala. No, dobro. Prilagodila sam se. Radim online, radim volonterski', rekla je Kolinda Grabar Kitarović u intervjuu Jutarnjem listu komentirajući u njemu i operaciju na kičmi koju je odradila u zadnji čas. 'Operacija kralježnice između kralježaka C4 i C5. Ugrađena je titanijska pločica s četiri vijka', pojasnila je.

'Ne možeš žaliti za nečim čega više nema… Idemo dalje. Nije to bila najteža situacija u mom životu. Imala sam puno težih situacija koje, zapravo, pomažu da očvrsneš i koje te čine otpornijom, puno više negoli neka pobjeda. Zapravo je najteža epizoda u mojem životu bila prije dvadeset godina.(...) Tada je iz neopravdanih razloga napravljena velika čistka. I osobno sam to osjetila na doista neljudski način. Bila sam tada u našem veleposlanstvu u Kanadi, kad mi je na telefaks iscurilo rješenje o povratku u roku od dva mjeseca, sedam mjeseci prije isteka mandata, bez ikakvog profesionalnog razloga za povratak.

Bila sam trudna i u pitanju je bila patološka trudnoća. Apelirala sam da me puste samo dok rodim i rekla da ću se vratiti drugi dan nakon poroda. Odbili su to. Imala sam mogućnost boriti se na sudu, napraviti možda nekakav javni skandal, zato što su kršili Zakon o radu da se trudnicu ne može premjesti na drugo radno mjesto bez njene suglasnosti. Međutim, meni je tada bio najvažniji život djeteta koje sam nosila. I, vratila sam se u Zagreb iz Ottawe. Nisam mogla shvatiti to potpuno nepostojanje empatije', ispričala je.

Na pitanje je li, dok je ona radila, Jakov 'preuzeo dužnost i čast - mame obitelji', kaže:

'Ma, ne. To nije fer prema meni. Zaboravljate mene. Sad kad više nisam predsjednica mogu vam reći: boljelo me kad su ljudi gledali na mene kao na nekoga tko ne brine o svojoj obitelji. Uložila sam mnogo napora da bih bila sa svojom djecom, komunicirala s njima. Bila sam na svakom događaju koji je bio bitan za njihov život, sve dok me oni više nisu sami htjeli kad su postali tinejdžeri.'