Grabar Kitarović: 'Nema žene koja se nije susrela sa zlostavljanjem. Vratili smo se puno koraka unazad'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović komentirala je iz Pariza, gdje sudjeluje na globalnom summitu investitora s bivšim premijerima i šefovima svjetskih kompanija, položaj žena u društvu povodom Dana žena

Upitana da usporedi kako je doživljaju u Hrvatskoj i vani, Grabar Kitarović odgovorila je da ne bi generalizirala, posebno u Hrvatskoj jer 'i kod nas ima divnih ljudi koji me pozitivno dočekuju, ljubazni su i prepoznaju ono što sam učinila u životu i kao predsjednica'.

Uvijek ju je, kaže, zabrinjavalo kako retorika usmjerena prema ženama utječe na opće stanje u društvu, kako to djeluje kao presedan kako će se kolege ponašati prema kolegicama, ili članovi obitelji prema ženama. 'Bojim se da smo zadnjih godina napravili puno koraka unatrag. Tome nije kriva samo pandemija, nego i razina rasprave u društvu', poručila je Grabar Kitarović.

Govoreći o ženama lidericama, ustvrdila je da žene koje su se i same susretale s predrasudama i isključivosti, svijet promatraju drugim očima i razmišljaju o marginaliziranima. 'To dovodi do toga da koriste veće potencijale društva što znači da time pridonosite i razvoju, ne samo svake osobe, obitelji, zajednice, nego i cijelog društva', kazala je bivša predsjednica.