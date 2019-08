Grabar Kitarović: Izjava Milorada Pupovca je bezobrazna i vrlo neodgovorna

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović poručila je u petak kako osuđuje svako nasilje uvijek i svugdje no i dodala kako se "ne može svaki incident koji se dogodi između hrvatskih građana raznih nacionalnosti kvalificirati a priori kao etnički incident odnosno etnički motivirano nasilje". U intervjuu za HRT kazala je da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nije od nje tražio samo da se ne koristi izraz "velikosrpska agresija" već je to i molio, no da mu ta molba nije bila uslišena. Poručila da više nikada niti jedan srbijanski tenk neće ući u Vukovar

Govoreći o incidentima, rekla je da neće dopustiti političku neodgovornost. "Neću dopustiti da se to radi u Hrvatskoj jer vrlo je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentirati i etiketirati te incidente zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopće ne brinući o tim činjenicama. To je vrlo opasno jer to izaziva novu spiralu nasilja, netolerancije i izgreda. Takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti", rekla je Grabar Kitarović u intervju za Dnevnik HTV-a za incidente kod Knina. Istraga još nije gotova i ne želi komentirati pojedinosti Uloga predsjednice države je, istaknula je, biti čimbenik stabilnosti, odnosno brinuti o tome da institucije države funkcioniraju. "U ovom slučaju institucije su reagirale odmah, vrlo učinkovito i vrlo brzo. Kad institucije ne bi reagirale onda bi moja dužnost bila pozvati na to, pozvati na detaljnu istragu. Riječ je o incidentu koji se još uvijek istražuje. Policije je poduzela sve potrebne radnje, izašli su na teren, napravili istragu, privedene su osobe, podignute su prijave protiv tih osoba, međutim istraga još traje", rekla je Grabar Kitarović.

Potvrdila je i kako je u kontaktu s nadležnim službama. "Izvješća primam, međutim istraga još nije gotova tako da ne želim komentirati pojedinosti tih incidenata", poručila je. Na pitanje kamo je zadnjih dana nestala iz javnosti uzvratila je kako novinari rade svoj posao, a ona svoj. "Ja sam predsjednica RH, a ne dnevno politički komentator. Moja uloga nije hraniti nečije ideološke ili političke, a rekla bih čak i poslovne ambicije, a ponajmanje je moja uloga produbljivati podjele u hrvatskom društvu", ustvrdila je predsjednica Republike. O izjavama Pupovca i Vučića Izjavu predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca da je Hrvatska čimbenik nestabilnosti u regiji nazvala je "u najmanju ruku bezobraznom" i vrlo neodgovornom. "Gospodin Pupovac iznio je, nažalost, niz neistina na račun vlastite države. On mora shvatiti da je on zastupnik u Hrvatskom saboru, da predstavlja srpsku zajednicu u Hrvatskoj, hrvatske građane kojima je glavni grad Zagreb, a ne Beograd", rekla je Grabar Kitarović. Govoreći o potvrdi srbijanskog predsjednika Vučića da je od nje tražio da se ne koristi stalno izraz "velikosrpska agresija" jer to više nema smisla, Grabar-Kitarović ocijenila je da je "u diplomatskim odnosima i diplomatskoj korespondenciji vrlo,vrlo neprimjereno i nedopistivo prepričavati sadržaj razgovora u četiri oka". "Međutim, kada je Vučić već to učinio onda ću i ja: ne da je tražio od mene da ne spominjem velikosrpsku agresiju već je to i molio, no kako vidite ta molba nije uslišena.", rekla je predsjednica i istaknula da je "velikosrpska agresija, nažalost, zabilježena krvavim slovima u hrvatskoj povijesti".

"Ona je samo još jedan totalitarni režim i treba biti tretiran kao takav. Ona je propala, ona je poražena. Međutim, isto tako, svima onima koji danas prijete Hrvatskoj želim vrlo jasno reći da nikada više ni jedan jedini srbijanski tenk neće više ući u Vukovar. Neka se nitko time ne zavarava". poručila je predsjednica. Također je kazala da Hrvatskoj lekcije svakako neće dijeliti država koja se nije suočila s vlastitom poviješću. "Dakle, država koja ne samo da nije priznala velikosrpsku agresiju i zločine te genocid koji su počinjeni u njeno ime več i država koja još i dan danas skriva podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima, što je za mene presudno pitanje međudržavnih odnosa. I svakako, Hrvatskoj neće dijeliti lekcije država koja je rehabilitirala četništvo i srbijanski fašistički režim iz Drugog svjetskog rata", dodala je Grabar-Kitarović. Po njezinim riječima, to dokazuje da se to "neko novo proeuropsko ruho doista u potpunosti izlizalo". Istaknula je, međutim, da Hrvatska želi stabilne odnose sa Srbijom jer je to prije svega u interesu srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. "Moramo biti odgovorni. Neće dopustiti da nasjedamo na provokacije, neću dopustiti da nas se uvuče u verbalni rat, ali isto tako žestoko ćemo braniti hrvatske nacionalne interese", zaključila je Grabar-Kitarović.