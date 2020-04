Gotovo 300 odvjetničkih ureda stradalo u potresu. Provjerili smo kako su sa svojim prostorima prošli poznati zagrebački odvjetnici

Više od 400 građana posljednjih dana živi u Studentskom domu Cvjetno naselje, u kojem su se sklonili nakon što je najjači potres u zadnjih 140 godina u Zagrebu uništio njihove domove. Koliko je pak tvrtki i trgovina nastradalo, još nije poznato, no zna se okvirna brojka odvjetničkih ureda čiji su prostori nastradali

Prema informacijama iz Hrvatske odvjetničke komore, u potresu u Zagrebu nastradalo je čak 269 odvjetničkih ureda. Naime dobar dio zagrebačkih odvjetnika svoje urede ima upravo u centru, u Donjem ili Gornjem gradu. Među njima su i neki od najpoznatijih hrvatskih odvjetnika. U samom centru Gornjeg grada, u Opatičkoj ulici, odmah iza zgrade Sabora, svoj ured imaju Jadranka Sloković i Čedo Prodanović.

Zgrada u kojoj se nalazi odvjetnički ured, kaže za tportal Jadranka Sloković, dobila je crvenu naljepnicu, koja znači da nije uporabljiva. 'Zasad ne mogu u zgradu. Očito moraju preurediti krov jer s njega pada materijal. Svi ti uredi u centru su 'dobili'. Zasad ništa od posla. Ne možemo ni prebacivati spise jer ne možemo u zgradu. Uglavnom ne radimo, čekamo da vidimo što će se dogoditi', kaže nam Sloković. Posao je ionako smanjen. 'De facto ne idemo nikamo i radimo od doma jer se ništa ne događa i jer sudovi ne rade. Rade isključivo za predmete u kojima su ljudi u pritvoru i tu još i imamo neko ročište i pišemo neku žalbu, ali rasprava nema ni na jednom sudu. Županijski sud, na kojem nam je bila glavnina posla, stradao je. Zasad ništa do daljnjeg jer sam vidjela da ima dosta velika oštećenja', kaže Sloković, dodavši da će Županijski sud vjerojatno privremeno prebaciti poslove na drugu lokaciju.

U potresu je stradao i ured Ante Nobila, odvjetnika koji svoje prostorije ima u Amruševoj ulici, u blizini Županijskog suda. 'Stradao je ured, kao i cijela zgrada. Međutim imali smo sreću u nesreći jer su lijeva i desna zgrada proglašene neupotrebljivima dok naša nije statički dobila u potresu, već su samo popucali zidovi. Rekli su mi da su oštećenja kozmetičke prirode', kazao je Nobilo za tportal, dodavši da se već u petak nada dobiti ponudu građevinara kako bi se zgrada obnovila dok ne rade sudovi. Nobilo kaže da u uredu ionako trenutno nikoga nema jer su ga zatvorili još prije dva i pol tjedna, kada su i sudovi prestali raditi. 'Radimo od doma. Kad smo vidjeli da su sudovi objavili da prestaju raditi, uzeli smo aktualne predmete u kofere i prenijeli ih u svoje kuće, a kontaktiramo e-mailovima i telefonima. To nije rad kao inače jer nema suđenja i nema rasprava. To je samo priprema za predmete koji trebaju doći i gdje su optužnice podignute', kaže Nobilo. Veći utjecaj na posao imat će cijela situacija oko koronavirusa, kaže. 'Nećemo raditi nekoliko mjeseci. Svaka tvrtka koja ne radi nekoliko mjeseci, za nju je to problem. Građani i tvrtke, koji su komitenti, iscrpit će se pa će i usluga biti manje tražena. I veliki procesi, po meni, neće početi prije jeseni, a nama koji se bavimo kaznenim pravom to je glavni način zarade. Jasno da će to stvoriti i nove zastoje u pravosuđu. Do sada smo imali velikih primjedbi na sporost pravosuđa, a sad će se to nagomilati. Možemo očekivati i da će neki predmeti možda otklizati u zastaru jer svi rokovi i dalje teku', poručuje Nobilo.

U samom centru Zagreba, u Jurišićevoj ulici nedaleko od Trga bana Jelačića, svoj ured ima i odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. U prostorijama ureda, kaže za tportal, malo je popucala žbuka, ali nije ništa dramatično. 'Problem je sa zgradom jer je krov potpuno otišao, ali sam ured kao ured ima samo malo popucale žbuke. Zgrada nije u funkciji, ali će se moći raditi kada se riješi pitanje krova', kaže Pavasović Visković. Što se tiče posla zbog toga što ne rade sudovi, kaže ovaj poznati zagrebački odvjetnik, on je svima smanjen. 'Što trebam, dođem u ured, obavim i to je to. Zbog situacije s koronavirusom posao u našoj struci, što se tiče kaznenjaka, praktički je stao. U ovom trenutku to je tako, a kako će biti dalje, vidjet ćemo. Ali ne treba plakati i ne treba dramatizirati situaciju', kaže Pavasović Visković. S Vesnom Škare Ožbolt čuli smo se telefonom dok je sjedila u svom uredu u Masarykovoj ulici u Zagrebu. 'Krov i dimnjaci su otišli, moj ured ima oštećenja na zidovima, ali može se biti u zgradi. Isključen je plin, zgrada zahtijeva strukturnu reparaciju. Moj ured je ok jer sam u nižim dijelovima zgrade', kaže Škare Ožbolt za tportal.