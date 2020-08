Gotovina pohvalio Plenkovićev govor: U diplomatskoj maniri pronašao je savršenu granicu, balans spomena žrtve i jedne i druge strane

General Ante Gotovina nakon službenog dijela proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 25. obljetnice oslobodilačke operacije Oluja kratko je prokomentirao današnje događanje

"Nisam analitičar ni kritičar, to su prigodni govori, danas je velik dan. 25 godina poslije te operacije živimo u sigurnosti i miru. Vi da radite vaš posao, ja svoj", istaknuo je Gotovina dodajući da treba gledati budućnost s optimizmom te da je svaka žrtva - žrtva:

"Svaka žrtva, neovisno o vjeroispovijesti, boje kože ili narodnosti, ona je nevina žrtva i o tome treba misliti. Za onoga koji je to počinio, to je velik grijeh ako je vjernik."

Na pitanje je li vjerovao da će akcija tako brzo završiti Gotovina je dodao:

"Od našeg vodstva na čelu s Franjom Tuđmanom uvijek smo željeli kao vojnici dobiti koji dan više, da bismo bili sigurniji, da kalkuliramo manje žrtava. Ali stvarnost je bila takva da smo to morali riješiti u najkraćem vremenu, stvar je išla do kraja. Pustimo priče onih koji pričaju, njihov projekt je propao, nisu uspjeli. Možda i dan danas neki od njih ne žive u miru, nego u nemiru sami sa sobom, u strahovima, zbog promašenih ambicija, ali život ide dalje. Mi imamo naše brige i želimo biti prijatelji. Što više prijatelja, to nam je lakše."

Istaknuo je da se nada da će ponovno zajedno biti na proslavi 30. obljetnice Oluje.

Za kraj, poručio je:

"Naša povijest i sve što se dogodilo, to su naučene lekcije, one trebaju biti sređene na svom mjestu. To su iskustva koja danas živimo i danas smo bolji, jači, spretniji i spremniji s optimizmom gledati što danas učiniti da bude bolje sutra. O boljem sutra treba misliti."