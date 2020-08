Šef Plenkovićevog ureda: Gotovina je jako brzo pristao govoriti u Kninu

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić otkrio je kako su tekli pregovori s predstavnicima SDSS-a oko dolaska potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Knin na proslavu 25. obljetnice Oluje

„Premijeru Plenkoviću jako je stalo do suradnje s nacionalnim manjinama i da podržavaju Vladu. To je važno za uključivost i tolerantnost. Sada se obilježava 25 godina, to je prilika da se oda poštovanje i priznanje braniteljima koji su sudjelovali. SDSS nije postavljao nikakve uvjete, a odlazak Tome Medveda u Grubore nije nikakav kompromis po tom pitanju", rekao je Frka Petešić za N1 i dodao da je nakon 25 godina važno da visoki članovi Vlade počnu odlaziti i na takve komemoracije.

„Nema tu nikakvog izjednačavanja krivnje, stvari su jasne. Oluja je akcija koja je osigurala teritorijalnu cjelovitost, to je važna akcija, pravno legitimna, vojno neizbježna i politički nužna", rekao je predstojnik Plenkovićevog ureda.