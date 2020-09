Gorljivi vojnik HDZ-a, ratni gradonačelnik Varaždina, nećak Ankice Tuđman: Doznajte tko je i što sve posjeduje novi šef Janafa kojeg Radimir Čačić opisuje jednom riječju - 'ajoooj'

Tvrtku Janaf, obezglavljenu nakon izbijanja korupcijske afere i uhićenja njenog dugogodišnjeg predsjednika Uprave Dragana Kovačevića, do završetka javnog natječaja - ali ne dulje od šest mjeseci - vodit će dosadašnji član Uprave Stjepan Adanić. Jedina dilema tijekom cijelog četvrtka ujutro bila je hoće li to biti on ili drugi član Uprave i premijerov bliski prijatelj iz djetinjstva Vladislav Veselica

U vrh ove državne tvrtke Adanić je imenovan koncem prošle godine, a mandat mu je započeo u veljači ove godine. No i ranije je godinama radio u Janafu kao pomoćnik direktora, u sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova. Njega, koliko je poznato, istražitelji USKOK-a nisu imali razloga pratiti i prisluškivati. Radi se o tvrdom HDZ-ovom kadru, dapače osnivaču stranke za sjeverozapadnu Hrvatsku. Donedavno je bio i pomoćnik glavnog tajnika zadužen za Zagreb i sjever države, a na HDZ-ovoj listi za europske izbore zauzimao je posljednje, dvanaesto mjesto, osvojivši točno 4146 glasova (ili 1,69 posto).

Adanić je rođen 2. siječnja 1959. godine u Loboru, a školovao se u Hrvatskom zagorju. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1983. godine, a 2012. godine na istom je fakultetu završio postdiplomski studij iz nacionalne sigurnosti. Bio je državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti od 2007. do 2011. godine. Ratni gradonačelnik Varaždina U javnosti je vjerojatno najpoznatiji po svom ratnom putu: u službenoj biografiji stoji da je bio ratni gradonačelnik Varaždina 1990./92. godine i predsjednik Kriznog štaba 1991. godine. Predsjednik Franjo Tuđman imenuje ga 1991. godine pomoćnikom ministra obrane, šefom vojnog kabineta predsjednika i glavnim pregovaračem RH o odlasku JNA iz Zagreba i Hrvatske. Pregovori su vođeni s generalom Andrijom Rašetom, pod pokroviteljstvom promatrača EEZ-a (danas EU). Bio je glavni pregovarač o razmjenama ratnih zarobljenika iz srpskih koncentracijskih logora te kao pregovarač i talac sudjeluje u oslobađanju 2500 ljudi.

Neslužbeno, a ponekad i zločesto, znalo se tvrditi da je u prvom dijelu karijere za njegov uspon bila zaslužna činjenica da je nećak Ankice Tuđman. 'U jednom od ljudskih i profesionalnih kontakata Tuđman mi je rekao: ‘Srbijanska propagandna mašinerija stalno optužuje Republiku Hrvatsku kako ne želimo razmjene zarobljenika, da smo hrvatske branitelje ostavili u logorima i da nas nije briga za njih. Idi, Štef, pregovaraj i pokušaj sve kako bismo spasili što više naših ljudi iz srbijanskih logora smrti.' Bila je to zapovijed za čije sam izvršenje bio spreman položiti život', rekao je Adanić svojedobno za tjednik Express. O psihološkoj igri s predstavnicima neprijateljske strane i oslobađanju vojnika i policajaca zatočenih u logoru Manjača te nekoliko tisuća ljudi na dočeku u Zagrebu kasnije je napisao knjigu.

U političkoj (i polupolitičkoj) karijeri Adanić je bivao imenovan u desetke raznih tijela - od Povjerenstva za suzbijanje zloporabe droga, preko Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, do saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport ili predsjednika stranačkog Odbora za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Neslužbeni izvori iz Janafa govore da je silno zainteresiran upravo za demografsku politiku, pa bi zaposlenice te tvrtke katkad i neumjesno znao ispitivati koliko djece imaju i koliko ih još namjeravaju roditi. Sa suprugom Renatom, koja je iz Croatia osiguranja svojedobno prešla na radno mjesto u Hrvatskoj elektroprivredi, ima ih troje, dva sina i kćer. U ime stranke žestoko je napadao bivšu Milanovićevu vladu riječima da je Hrvatsku dovela do potpunog demografskog sloma i da stvara potpuni kaos i beznađe u društvu. Godine 2018., debelo nakon završetka vojne karijere, promaknut je u čin brigadnog generala s još 39 visokih časnika koji su umirovljeni u činu stožernog brigadira. Kako je taj čin izmjenama zakona ukinut, radilo se zapravo tek o administrativnom prevođenju. 'Nisam šovinist, već iskreni patriot' 'Običan sam civil, civilne škole sam završio, a to što sam imao i vojnu karijeru vuče korijene još iz mojih dječačkih i mladenačkih dana, kada sam kao izvorni domoljub žudio za vlastitom domovinom. Gutao sam knjige o tome, imao idole, kao student proputovao sam cijelu Europu autostopom i upoznavao naše ljude na radu vani. Čitao sam i knjige Franje Tuđmana, što je za mene kao mladića bilo fantastično otkriće. Nisam šovinist, već iskreni patriot i već kao dečec sam razmišljao da kao najstariji narod u Europi imamo pravo na samostalnu državu. Filtrirao sam to u sebi i kad je došlo vrijeme, sudjelovao sam u osnivanju HDZ-a, nakon čega sam i pobijedio na prvim demokratskim izborima i postao gradonačelnik Varaždina glasovima birača. Došlo je do rata, aktivno sam se uključio u obranu, a ostalo je povijest', izjavio je između ostalog Adanić u razgovoru za portal zagorje.com prije petnaestak godina.

Povjerio se da je još kao student bio član 'ilegalne organizacije Crni vukovi', koja je zapravo pisala parole i grafite po gradu, recimo slogan 'Hrvatska-West'. 'U stvarnosti, sve je to bilo jako vruće i opasno, no nije nas bilo strah', kazao je neustrašivo. Kao svoje uzore Adanić je, osim Tuđmana, često isticao 'svoje Zagorce' Ivana Jarnjaka i Franju Gregurića te pokojnog kardinala Franju Kuharića. 'Jarnjak prava ljudina. Čačić - šofer' Posebno je hvalio Jarnjaka kao 'pravu ljudinu' te vrijednog, poštenog i radišnog čovjeka. 'Znali su predsjednik Tuđman i premijer Sanader koga biraju za suradnika', pohvalio ga je 2006. godine, u naponu Sanaderove političke snage. Radimira Čačića pak opisao je kao 'svog šofera' kada se na izborima kandidirao za župana upravo protiv njega. 'Kada mi je u napadu na grad uništen i službeni, a i moj osobni automobil, upravo me Čačić vozio na Varaždin breg, u veliko osvojeno vojno skladište, koje je pregledao premijer, dr. Franjo Gregurić. Radimir Čačić je ambiciozan, neka proba, ali s repovima koje vuče za sobom, morat će se boriti sam. On se bio uključio u obranu pred kraj rata, bio je dobar dečko i ja ga pamtim iz tih dana, a za njegovo zalaganje u ratu predložio sam dr. Franji Tuđmanu da mu da Spomenicu Domovinskog rata, što je i dobio', kazao je tada Adanić.

varaždinska veza Radimir Čačić: Tada je HDZ ovdje imao snagu... Prva reakcija Radimira Čačića, varaždinskog župana, kad smo mu rekli tko je postao novi šef Janafa bila je: 'Ajooj.' Čačić Adanića poznaje iz 90-ih, odnosno iz Domovinskog rata. Adanić je od 1990. do 1992. bio varaždinski gradonačelnik. 'HDZ u to vrijeme nije imao neku organizaciju i snagu na ovom području i on je radio na tome. O Domovinskom ratu u Varaždinu ima puno toga i najbolje je uzeti knjigu 'Varaždinski dani rata', u kojoj je detaljno sve iz minute u minutu i uloge ljudi u njima', kazao je Čačić. Na pitanje je li točno da je Adanić tada dobio nadimak Šećerko, Čačić je kazao da nije na njemu da o tome govori i da se puno toga može saznati iz knjige. 'Nikad nitko nije osporio nijednu činjenicu iz te knjige. Naše službe su vrlo pedantno to bilježile', kazao je Čačić. Zanimalo nas je i je li istina da je varaždinski HDZ izbacio njegove fotografije iz spomenute fotomonografije, a Čačić je odvratio da 'svačiji postupci govore za sebe'. O tome kakav će Adanić biti na čelu Janafa, dodao je, pokazat će vrijeme.

Autor je i koautor nekoliko knjiga iz područja prava, obrane i nacionalne sigurnosti, višestruko odlikovan za ratne zasluge. Pet kredita, tri nekretnine u Zagrebu... U njegovoj imovinskoj kartici upisana je plaća u Janafu u iznosu od 25.904 kune neto (43.370 kuna bruto), dok supruga u HEP-u zarađuje 7982 kune. Njih dvoje zaduženi su po čak pet kredita, po svemu sudeći nenamjenskih, s rokom vraćanja od tri do deset godina, podignutih na ukupno 480 tisuća kuna i 25 tisuća eura. Mjesečne obveze iznose im ukupno 7629 kuna i 312 eura.