Gori na odlagalištu otpada kod Nove Gradiške

Na odlagalištu otpada Sagulje u Brodsko-posavkoj županiji u utorak rano ujutro izbio je požar. Dogodio se to između mjesta Prvča i Poljane.

Kako prenosi dnevnik.hr, operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske dojavu o požaru zaprimio je u 5:09. Na mjesto događaja upućeni su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška.

Više o požaru i eventualnoj šteti još nije poznato.