OD JUTRA

Gori na odlagalištu otpada kod Nove Gradiške

I.H./Hina

29.09.2026 u 08:56

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal.hr
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Dogodio se požar na odlagalištu otpada Sagulje kod Nove Gradiške, a više detalja bit će poznato naknadno

Na odlagalištu otpada Sagulje u Brodsko-posavkoj županiji u utorak rano ujutro izbio je požar. Dogodio se to između mjesta Prvča i Poljane.

vezane vijesti

Kako prenosi dnevnik.hr, operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske dojavu o požaru zaprimio je u 5:09. Na mjesto događaja upućeni su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška.

Više o požaru i eventualnoj šteti još nije poznato.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
štrajk u zagrebu

štrajk u zagrebu

Tomašević: Cijene usluga će rasti ako udovoljimo zahtjevima sindikata
sustavi s-400

sustavi s-400

Veliki zaokret Turske u NATO-u visi u zraku: Rusi postavili ključan uvjet
ZAHVALJUJUĆI ŠTRAJKU

ZAHVALJUJUĆI ŠTRAJKU

Bajs postavio novi rekord: Ovo je dosad nezabilježeno

najpopularnije

Još vijesti