Gordan Lauc odgovorio Ivanu Đikiću: 'Dr. Doom opet nastupa'

Član Vladinog Znanstvenog savjeta Gordan Lauc reagirao je na izjave znanstvenika Ivana Đikića u programu N1 televizije

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Dr. Doom opet nastupa. Čini se da se automatski pali kada broj “slučajeva” pređe 1000.

U pravu je kada kaže da nije istina da je 50% ljudi u Hrvatskoj preboljelo, a da ih je preko 50% cijepljeno. To nisam nikada niti rekao. To su postoci za odrasle, a ne za sve stanovnike u Hrvatskoj. No razlika nije bitna, jer djeca ionako nisu značajan faktor u ovoj pandemiji (puno manje obolijevaju i puno manje šire virus).

U pravu je i kada kaže da su moje izjave opasne. One ozbiljno ugrožavaju postavljene cilljeve pandemijskog marketinga i ugroženi su bonusi na koje su pojedinci računali i možda ih već počeli i trošiti…