Goran Tešović: 'Povlačiti bilo kakvu paralelu između banalnih sezonskih viroza i Covida je potpuno pogrešno'

Gost RTL Direkta je jedan od najvećih hrvatskih autoriteta za cjepivo prof dr. Goran Tešović za Infektivne klinike Fran Mihaljević i član Nacionalnog odbora za cijepljenje koji treba provesti cijelu akciju cijepljenja koja je pred nama.

Komentirao je skepsku prema cijepljenju kod liječnika.



''Ovo sigurno nije bolest koja se može usporediti ni s kojom prethodnom virusnom bolesti koja je bila uobičajena i na koju smo mi navikli u našoj kliničkoj praksi pa povlačenje paralele prema tome da smo je prehodali, mnogi su prehodali naravno, pogotovo mi koji radimo desetljećima, i koji radimo s bolesnicima s akutnim infketvinim bolestima, ali nažalost mnogi koji su došli u kontakt s novim koronavirusom nisu imali tu sreću prema tome radi se o jednoj puno smrtonosnijoj bolesti i povlačiti bilo kakvu paralelu između banalnih sezonskih viroza i Covida je potpuno pogrešno. Apsolutno se slažem da doktori moraju imati više informacija što se tiče cijepljenja, ali doktori su upravo ti koje te informacije trebaju sami tražiti ili ih potražiti kod onih koji se time sami bavimo na jednom ekspertnom nivou, a naša je dužnost da te informacije plasiramo svima u populaciji. Mi smo ti koji trebamo biti primjer kako se treba odgovorno ponašati. Vjerojatno ima i među nama onih koji se opiru, ali ne bih rekao da oni čine neku značajnu većinu''.



"Mi smo u jednoj relativno povoljnijoj situaciji, ne mislim samo na Hrvatsku i zemlje Europske unije, naime masovno cijepljenje već je počelo u Velikoj Britaniji i to početkom prošlog tjedna prema tome epidemiološka služba i nadzor u VB je odličan i funkcionira savršeno i sasvim sam siguran da ukoliko se bilo koji signal koji se nije izlučio za vrijeme prelicencijskih studija pojavi sada kada je došlo masovno cijepljenje protiv koronavirusa, da će on biti uočen i on će naravno biti komuniciran s ostatkom svijeta. Dok cjepivo dođe kod nas tamo će neki već primiti drugu dozu cjepiva prema tome mi ćemo imati tu privilegiju da imamo informacije s kojima kolege i građani UK-a nisu ušli u ovu kampanju, i prema tome imamo jednu dodatnu sigurnost da su doista rezultati prelicencijskih studija osobito ovih velikih studija treće faze doista istiniti i da smo dobili cjepivo koje je s jedne strane visoko zaštitno, a s druge strane nisko reaktogeno".



Upitan može li se sad dogoditi neka mutacija koja će biti otporna na cjepivo, Tešović kaže:



''I to je sada idealna situacija, da ne kažem biološki pokus koji će to pokazati. Dakle, tu će se najbolje vidjeti s obzirom da se radi o podvrsti virusa koja se brže širi u populaciji od onoga na koji smo naviknuli iako uzrokuje, čini se, bolesti koje nisu teže od ovih drugih, nije to prva mutacija, ima ih nekoliko. Dakle, sada će se vidjeti da li cjepivo koje primaju građani VB djeluje i na tu mutaciju. Ako ne djeluje, neće se postići očekivani učinak iako ja vjerujem da će cjepivo djelovati. Pričekajmo rezultate, oni će biti uskoro''.

Na pitanje radi li se cjepivo radi od ostataka abortirane djece, pojašnjava:



''Ja mislim da je to vrlo dobro u javnim medijima komunicirao jučer ili prekjučer netko od mojih kolega koji je iz bazične znanosti da tako kažem, mislim da je to bio prof. Polić. Radi se zapravo o jednoj liniji stanica koja se koristi već 50 godina, a koja je porijeklom iz fetalnog tkiva. Dakle, ovo je upravo situacija u kojoj su manipulacije moguće''.



Danas su se pojavili praktični problemi za liječnike obiteljske medicine, kažu da se nadaju da će se osnovati punktovi na kojima će provoditi cjepiva da ne bi to sve palo na njihove ordinacije jer nemaju uvjeta za skladištenje.

"Ovo će biti u svakom slučaju, što se tehničke izvedbe tiče, vrlo zahtjevan proces prvenstveno zato što su s jedne strane postavljeni vrlo rigorozni zahtjevi za skladištenje cjepiva, mi dosada nismo baratali s cjepivom koje se mora držati na minus 70,80 stupnjeva, dobro, to će riješiti HZJZ, to će morati biti, ali imate kratko vrijeme nakon što cjepivo izađe s te temperature unutar kojega se ono mora aplicirati u vaš ili moj mišić. Prema tome, to neće biti jednostavno izvesti i ja mogu razumjeti kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da su zabrinuti kako će to ići, ali nadajmo se da će ići sve najbolje"', zaključio je Tešović.