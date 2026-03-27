Golob krenuo s teškim pregovorima, hoće li sastaviti slovensku vladu?

Slovenski premijer Robert Golob u petak je s čelnicima drugih stanaka započeo pregovore o novoj, širokoj koaliciji nakon izbora koji nijednoj političkoj opciji nisu otvorili put prema lakom formiranju vlade.

Nakon što su prebrojani gotovo svi glasovi s izbora održanih 22. ožujka Golobov Pokret Sloboda (GS) ima 29 zastupnika, jednog više od desno orijentirane Slovenske demokratske stranke (SDS) predvođene političkim veteranom, populističkim bivšim premijerom Janezom Janšom. Obje stranke trebaju koalicijske partnere za većinu u parlamentu od 90 mjesta, što jača pregovaračku poziciju manjih stranaka. Golob je pozvao čelnike svih stranaka osim SDS-a da se pridruže Pokretu u vladi nacionalnog jedinstva, u trenutku u kojem se Europa suočava s novom energetskom krizom zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, prenosi Reuters.

Tri stranke desnog centra odbile poziv Grupacija triju stranaka desnog centra čiji su programi bliski SDS-u već je odbila poziv, tvrdeći da će pokušati sastaviti desnu koaliciju. Lijeve stranke koje su dosad bile u vladajućoj koaliciji s GS-om podigle bi broj zastupnika na 40 mjesta, dok bi SDS i njegovi saveznici imali 43 mjesta, tri manje od potrebne većine. Golob je rekao da su se svi sudionici sastanka složili oko suradnje u pripremi hitnih interventnih mjera za zaštitu poljoprivrede i općenito gospodarstva, što je, prema njegovim riječima, nužno nakon „nepromišljenog napada na Iran i dok se Europa priprema za veliku gospodarsku krizu”. Slovenija je već suočena s problemima u opskrbi gorivom te je bila primorana privremeno ograničiti njegovu prodaju na benzinskim crpkama.