izbori u susjedstvu

Golob krenuo s teškim pregovorima, hoće li sastaviti slovensku vladu?

I.K./Hina

27.03.2026 u 19:37

Robert Golob
Robert Golob Izvor: Pixsell / Autor: Ziga Zivulovic jr./PIXSELL/F.A.
Bionic
Reading

Slovenski premijer Robert Golob u petak je s čelnicima drugih stanaka započeo pregovore o novoj, širokoj koaliciji nakon izbora koji nijednoj političkoj opciji nisu otvorili put prema lakom formiranju vlade.

Nakon što su prebrojani gotovo svi glasovi s izbora održanih 22. ožujka Golobov Pokret Sloboda (GS) ima 29 zastupnika, jednog više od desno orijentirane Slovenske demokratske stranke (SDS) predvođene političkim veteranom, populističkim bivšim premijerom Janezom Janšom.

Obje stranke trebaju koalicijske partnere za većinu u parlamentu od 90 mjesta, što jača pregovaračku poziciju manjih stranaka.

Golob je pozvao čelnike svih stranaka osim SDS-a da se pridruže Pokretu u vladi nacionalnog jedinstva, u trenutku u kojem se Europa suočava s novom energetskom krizom zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, prenosi Reuters.

vezane vijesti

Tri stranke desnog centra odbile poziv

Grupacija triju stranaka desnog centra čiji su programi bliski SDS-u već je odbila poziv, tvrdeći da će pokušati sastaviti desnu koaliciju.

Lijeve stranke koje su dosad bile u vladajućoj koaliciji s GS-om podigle bi broj zastupnika na 40 mjesta, dok bi SDS i njegovi saveznici imali 43 mjesta, tri manje od potrebne većine. Golob je rekao da su se svi sudionici sastanka složili oko suradnje u pripremi hitnih interventnih mjera za zaštitu poljoprivrede i općenito gospodarstva, što je, prema njegovim riječima, nužno nakon „nepromišljenog napada na Iran i dok se Europa priprema za veliku gospodarsku krizu”.

Slovenija je već suočena s problemima u opskrbi gorivom te je bila primorana privremeno ograničiti njegovu prodaju na benzinskim crpkama.

Janez Janša
Janez Janša Izvor: Pixsell / Autor: Borut Živulović /F.A.bobo/F.A.

Strane službe

Slovenija je pod Golobovim vodstvom provodila proeuropsku politiku usmjerenu na socijalne reforme, usklađujući svoju vanjsku politiku s europskim zemljama, piše Reuters.

Janša, saveznik mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbana i pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, želi uvesti porezne olakšice za poduzetnike, smanjiti sredstva za socijalnu skrb i medije i promijeniti međunarodno usmjerenje zemlje koja je proteklih godina osuđivala izraelsko djelovanje u Gazi te je priznala Palestinu. 

Izbori u Sloveniji privukli su veću međunarodnu pozornost nakon što je Golob optužio „strane službe” za uplitanje u izborni proces, nakon izvješća o posjetu dužnosnika izraelske privatne obavještajne tvrtke Black Cube Janši u prosincu. 

Golob je to nazvao „najvećim skandalom u Sloveniji od neovisnosti”. Janša je odbacio optužbe, tvrdeći da Golob pokušava prikriti korupciju u vlastitim redovima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

