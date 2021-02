Godina dana 'predsjednika s karakterom' na Pantovčaku: Rijetko tko u potpunosti može razumjeti predsjednikov slijed misli

Točno je godina mandata iza Zorana Milanovića. Obećao je biti 'predsjednik s karakterom', ulazio u žestoke verbalne i sukobe na Facebooku, ne mareći komu će se svidjeti i kako će to utjecati na moguću utrku za drugih pet predsjedničkih godina. Je li do sada bio konstruktivni, a ne korektivni faktor, kako je najavio? Je li se dovoljno miješao u ključne probleme države ili je bio potpora vladi Andreja Plenkovića?

Komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel s Fakulteta političkih znanosti kaže da predsjednik Milanović spada u komunikatore koji njeguju spontani odnosno nekontrolirani stil.

'I tu je sve moguće - od čudnih usporedbi, čudnih slika, riječi koje ne biste mogli zamisliti u tom trenutku - to je sve na njegovom meniju. Što on pri tome radi? Kao izrazito obrazovan čovjek on vješto žonglira s tim riječima. Da li on time pogađa cilj? Jednim dijelom da jer se uvijek nađu ljudi koje on time oduševi. S druge strane ima sve više neprijatelja koji procjenjuju da to nije na nivou predsjednika države. Vi kad ste na takvoj poziciji morate voditi računa kakve će reakcije vaše riječi izazvati', ustvrdila je Leinert-Novosel u emisiji Otvoreno HRT-a.