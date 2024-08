Čovjek kojem je nestala jahta ruskih oligarha bit će glavni istražitelj u slučaju 'Lastovo'

Zdravko Seidel, nekadašnji načelnik Sektora za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, smijenjen je nakon tog skandala. Upravo zato je pomalo nevjerojatno da je baš on sada na čelu istražitelja u instituciji koja istražuje tragediju Jadrolinijina trajekta "Lastovo" u kojoj su tri pomorca izgubila živote.

Ministar Oleg Butković ga je, podsjetimo, nakon skandala zbog nestanka jahte brzo smijenio uz obrazloženje koje je iznio u to vrijeme na sastanku Vlade.

"Razriješio sam načelnika Sektora za sigurnost plovidbe, koji je imao ulogu javiti to svim kapetanijama, zatim lučkog kapetana u Šibeniku i voditelja ispostave u Betini. Odradio sam s njima razgovore. Ti ljudi nisu to učinili namjerno, ovo je pogreška koja im se dogodila i u tom smislu vjerujem da se to više neće dogoditi. Ne želim sada nikoga razapinjati, ti ljudi će biti razriješeni i protiv njih će biti pokrenuti stegovni postupci", rekao je Butković tad.