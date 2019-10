Glavašević reagirao na Penavu: Kako se nisu stekli uvjeti? Po Duhu svetom? Žele li se steći uvjeti?

Nakon što je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava tamošenjem Gradskom vijeću predložio zaključak da se nisu stekli uvjeti kako bi se uvela ravnopravnost uporabe jezika i pisma srpske manjine, stigle su i prve reakcije iz Sabora

SDP-ov Arsen Bauk , u komentaru novinarima u Saboru, poručio je kako se ne slaže s Penavom. 'Ali mislim da je Ustavni sud na leđa Vukovara stavio preveliki teret i bilo bi bolje da tu situaciju riješi Ustavni sud, a ne Gradsko vijeće. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o uporabi jezika i pisma i cjelokupni set manjinskih prava je nešto što je propisala država. Ako negdje na terenu postoji problem u provedbi, onda to treba rješavati država', poručio je Bauk.

Bauk podsjeća da se i u nekim drugim lokalnim sredinama ne provodi taj zakon, što je, smatra, dodatan argument da treba reagirati država. 'Nadam se da će to krenuti, a onda u tom smislu Vukovar ne treba biti prioritet, ali što se tiče percepcije, sve se gleda preko Vukovara. Zato kažem da je to veliki teret, možda je lakše riješiti najprije u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoje takvi tereti iz prošlosti. Vlada ne želi preuzeti taj teret zato što bi to po mišljenju Vlade bio joj teret u izborima pa bi izgubila neke glasače, tim više što su i oni, dok su bili u opoziciji, malo podgrijavali tenzije po tom pitanju', kaže Bauk.



Penavin prijedlog komentirao je i Bojan Glavašević. 'Kako se nisu stekli uvjeti? Po Duhu svetom? Žele li se steći uvjeti? Postoji li volja da se steknu? Što je potrebno da famozni uvjeti budu stečeni? To je potpuno nejasno. No, sve su karte podijeljene, znamo tko je Tomislav Josić, znamo tko je Penava, ista meta, isto odstojanje. Mislim da cijela Hrvatska vrlo dobro vidi što se tamo događa. Ne bih pitao postoji li politička volja nego bih ljude koji su tamo politički akteri konkretno pitao imaju li političku volju da se takvo što napravi, jesu li se spremni nositi s posljedicama toga i razumiju li zašto je potrebno da se to dogodi ili ne', kazao je Glavašević.



Glavašević se ne slaže s Baukom i kaže da nije zadatak Vlade na zavodi red po Vukovaru. 'To mora napraviti tamošnja zajednica i na tome se vidi je li netko lider ili nije. Penava je gradonačelnik ne samo Hrvata u tom gradu nego i Srba i Rusina i Slovaka i svih ostalih nacionalnih manjina i njegova je uloga da bude lider u toj zajednici i da proizvede konsenzus ako ima političku volju da se nešto učini. Uvjeti se ne stječu sami nego tako da budeš lider. Vukovar je instrument u rukama njegove ambicije da postane predsjednik HDZ-a, Vukovar je kroz cijeli njegov mandat bio instrument za zavrtanje ruke Andreju Plenkoviću i za ostale u središnjici HDZ-a u Zagrebu. Penava nije dobar lider u svojoj zajednici, kako može biti dobar lider bilo kome drugome. Mislim da je to i HDZ-ovcima jasno, čak i onima u Vukovaru', zaključuje Glavašević.