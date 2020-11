Glavašević o Merčepovoj smrti: Svijet je postao malo bolje mjesto

Saborski zastupnik Boja Glavašević komentirao je na Facebooku smrt Tomislava Merčepa

'Umro je osuđeni ratni zločinac Tomislav Merčep, smrću neusporedivo milosrdnijom od one koju je namijenio nedužnim civilima za čije mučenje i ubojstva je osuđen. Njegovim odlaskom svijet je postao malo bolje mjesto. Za neke je zlotvore i pakao preblaga kazna', napisao Glavašević.

"Ostao sam bez oca, djede i bake. Sutra neću sudjelovati u Koloni sjećanja"

Glavašević je gostovao Newsroomu N1 Televizije gdje je govorio o Koloni sjećanja u Vukovaru.

"Ostao sam bez oca, djede i bake i ovaj cijeli mjesec i onaj prije njega su izrazito teški i bolni i 20 godina kasnije. To je jedna od onih stvari s kojima treba naučiti živjeti", kazao je.

Kazao je i da on sam sutra neće sudjelovati u Koloni.

"Sutra neću sudjelovati u Koloni sjećanja. Mislim da to nikako nije dobro i pozvao bih građanke i građane da također ne sudjeluju u Koloni sjećanja", poručio je Glavašević i rekao da će s kolegama iz Zeleno-lijevog bloka otići na Ovčaru za vikend i tada odati počast.

Komentirao je i epidemiološke mjere propisane za sutrašnji dan.

"Čini se da će bez obzira na sve biti mnogo ljudi, a bojim se da to nije dobro i da to neće biti dobro. Ljudi koji dođu u Vukovar ne dođu samo na pola dana, nego dođu ranije, imaju neke sadržaje organizirane i druženja te u takvim situacijama najčešće nema poštivanja epidemioloških mjera. Nisam pretjerano optimističan i možemo se samo nadati da će posljedice ovoga izostati ili da će biti minimalne. Nadam se da će razum prevladati", rekao je.

Ranije je SNV najavio da će u delegaciji koja polaže vijenac u Dunav, biti i državni tajnik ZvonkoMilas, a što je izazvalo žestoku reakciju vukovarskog gradonačelnika IvanaPenave. Na kraju MiloradPupovac kazao da je u pitanju bila njegova greška.

"Mislim da Milas nije trebao biti tamo, mislim da je trebao biti Andrej Plenković. Mislim da bi to bilo primjereno, neovisno što će o tome misliti vukovarski gradonačelnik ili njegova zamjenica koji i 30 godina kasnije imaju žalosnu potrebu razdvajati žrtve, propisivati kako bi netko trebao nešto raditi i čini mi se da je to žalosno. Ljude treba pustiti da svoje pokojne oplakuju i odaju im počast onako kako smatraju da je najprimjerenije. Ako srpska zajednici to već godinama čini na taj način, a čini to, i to nije bio javni problem dok se nije pojavila mogućnost da netko iz hrvatske vlade sudjeluje u tome - mislim da je to krivo", smatra Glavašević.

Jedno od pitanja o kojima se u ovo vrijeme raspravlja jest i kako učiniti da Vukovar više ne bude talac prošlosti.

"Prvi korak je da na idućim lokalnim izborima građani Vukovara za svoje predstavnike izaberu ljude koji neće manipulirati traumom, koji neće dijeliti žrtve, koji neće trgovati mržnjom. Ovdje ne upirem prstom u jednu stranu, ovdje upirem prstom u sve strane", poručio je.

Glavašević je kazao kako neće biti kandidat Zeleno-lijevog bloka na lokalnim izborima u Vukovaru.

"Izabran sam u Sabor na parlamentarnim izborima, imam vrlo snažan mandat od mojih sugrađana gdje ih predstavljam u Saboru i to je ono gdje ću biti. Osim toga, već godinama živim u Zagrebu. Moj Vukovar je onaj prijeratni Vukovar, ovaj Vukovar i grad budućnosti je onaj za koji će se morati izboriti Vukovarke i Vukovarci."