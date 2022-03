Glasnogovornik Međunarodne Legije: U Ukrajini Hrvati i Srbi ratuju rame uz rame

U emisiji Točka na tjedan N1 televizije gostovao je glasnogovornik Međunarodne Legije teritorijalne obrane Ukrajine, Damien Magrou

A kakav je interes Hrvata? Znamo da imaju ratnog iskustva… Kako surađuju i kako se integriraju u Legiju?



Bojim se da nemam podatak o svim pripadnicima, znam da imamo pripadnike iz Hrvatske. Mislim da imate pravo, neki imaju iskustvo iz rata na području bivše Jugoslavije 90-ih. Ne mogu vam dati konkretne informacije o njima, ali mogu reći nešto o integraciji svih naših pripadnika. Kada stignu, potpišu ugovor. Od toga su trenutka sastavni dio ukrajinskih oružanih snaga. Nakon toga imamo individualnu procjenu svakog novog pripadnika. Provjeravamo jesu li pogodni za služenje, njihovo iskustvo. Zatim ih smještamo u borbene jedinice na razini odreda i voda, ovisno o njihovu iskustvu, a pazimo i na jezični faktor kako bi bilo odgovarajuće interne komunikacije unutar skupine. Nakon što se oformi vod odmah ga se šalje na bojište.



No interes s hrvatske strane postoji? Jer imamo različite informacije, znamo da se mnogi odavde žele pridružiti pa pretpostavljam da bi brojke s vaše strane trebale biti visoke.



Ponavljam, nemam sveobuhvatnu sliku i konkretne informacije o našim pripadnicima iz Hrvatske pa neću komentirati je li broj ljudi iz Hrvatske visok ili nizak. Sve to treba gledati u odnosu na nešto što ne mogu komentirati, a to je ukupan broj ljudi koje imamo. Međutim, mogu reći sljedeće, i to su informacije koje imam… Općenito postoji velik interes ljudi iz regije zapadnog Balkana. Dakle, svakako postoji velik interes i ljudi nastavljaju dolaziti. Siguran da će nam dolaziti i još više ljudi iz Hrvatske u narednim danima.



No u pogledu nacionalnosti, ima li kakvih, nazovimo ih, iznenađenja? Recimo, ima li Rusa?



Ne, ne možemo primati ruske državljane, iz očitih razloga. Ruski i bjeloruski državljani dolaze iz država koje se prema ukrajinskom zakonu smatraju agresorima i zato ih ne možemo primiti. No budući da ste iz te regije, možda će vas zanimati da nam je došao određeni broj ljudi iz Srbije. Bilo mi je toplo oko srca kad sam vidio da ljudi iz Srbije i drugih susjednih zemalja vrlo dobro surađuju i čini se da dobro funkcioniraju, što bi možda moglo iznenaditi neke vaše gledatelje.

Da, možda do neke mjere. Još nam malo opišite kako je organiziran proces regrutacije. Rekli ste što se događa kada stignu, ali cijeli proces organizira veleposlanstvo. Moraju kontaktirati s veleposlanstvom u svojoj zemlji, zar ne?



Da, s ukrajinskim veleposlanstvom. Proces započinje na sljedeći način: potencijalni pripadnici pošalju zahtjev ukrajinskom veleposlanstvu u svojoj zemlji. Ako u svojoj zemlji nemaju ukrajinsko veleposlanstvo, na našim mrežnim stranicama moguće je doznati gdje se nalazi najbliže koje može zaprimiti njihov zahtjev. Ukrajinski vojni ataše u toj zemlji zatim pregledava pristigli zahtjev. U toj se fazi obavlja određena selekcija, a oni koje smatramo pogodnima dobivaju informaciju od veleposlanstva o tome kako nas kontaktirati i kako organizirati putovanje. Zatim nas kontaktiraju, a mi im pomažemo s planiranjem i realizacijom putovanja. Pružamo im praktične informacije te druge detalje o kojima ne smijem govoriti. Nakon što stignu u Ukrajinu, dočekaju ih ljudi iz Međunarodne legije i odvedu na jednu od naših lokacija, gdje ih se prima u službu.



Primate li ljude bez vojnog iskustva ili moraju imati neko prethodno iskustvo?



Trenutačno primamo samo one koji imaju ne samo vojno, nego i borbeno iskustvo, što je veoma važno istaknuti. Prije smo imali nešto širu regrutacijsku politiku, ali sada primamo samo one s borbenim iskustvom. Dakle, potencijalni novi pripadnici trebaju imati iskustvo sudjelovanja u oružanim sukobima.



Znam da je svaka priča drukčija, ali možete li nam reći koja je općenito motivacija tih ljudi? Kakvog su profila? Zašto dolaze?



Kao što ste naveli, odgovor na ovo pitanje ovisi od pojedinca do pojedinca, ali mislim da svi u Legiji dijele jedan tip motivacije i svi s kojima sam razgovarao to su spomenuli na ovaj ili onaj način. Svi imaju osjećaj da nešto moraju poduzeti, da ne mogu samo gledati što se događa ukrajinskom narodu i sve te stravične ratne zločine ruskih snaga iz dana u dan. Imaju osjećaj da naprosto nije dovoljno stajati po strani i promatrati kako se ovo događa u Europi 21. stoljeća te da nešto moraju poduzeti u vezi s time. Mislim da je to motivacija koju dijele svi koje smo primili u Legiju. Isto tako, naši borci iz srednje Europe dijele motivaciju koja se često spominje, a to je da su došli pomoći Ukrajini i ukrajinskom narodu u borbi protiv agresora. Ali od naših pripadnika iz Poljske, baltičkih država, katkad i iz Finske te drugih zemalja srednje Europe, čujemo da im je motivacija također zaustaviti Ruse ovdje i sada. Jer znaju da ako ih se ne zaustavi ovdje, ruska agresija će se nastaviti i možda preliti na njihovu zemlju. Danas je to Ukrajina, a sutra bi mogla biti Poljska, prekosutra Latvija ili Litva. Određen broj ovih naših pripadnika motiviran je i obranom svoje domovine od daljnje ruske agresije. Mislim da u određenom smislu imaju pravo, jer ako nas je povijest ičemu naučila, onda je to da politika ustupaka ekspanzionističkom i imperijalističkom režimu ne funkcionira. Mislim da se svi mogu prisjetiti početka II. svjetskog rata i da u nekom trenu morate zaustaviti agresora, u protivnom će se nastaviti širiti.



Svakog dana gledamo stravične snimke iz Ukrajine, ali pretpostavljam da biti tamo može biti vrlo traumatično bez obzira na sliku koju ste prije toga imali u glavi. Doživljavaju li oni koji se dolaze boriti neku vrstu šoka kad vide što se zapravo događa na terenu i razinu razaranja u Ukrajini? Spomenuli ste da potpisuju ugovor. Mogu li u nekom trenutku otići?



Postavili ste dva pitanja, prvo ću odgovoriti na drugo jer je malo konkretnije. Ugovorom se obvezuju ostati dok god traje rat. Dakle, u teoriji su angažirani dok god traju neprijateljska djelovanja te naš pripadnik nema pravo jednostrano raskinuti taj ugovor. Međutim, u praksi, i to želim jasno naglasiti vašim gledateljima, odobrili smo svaki zahtjev naših pripadnika da ih se otpusti iz službe. Dakle, u praksi, ako žele otići kući, odobravamo te zahtjeve. Nijednu osobu ne zadržavamo protiv njezine volje. Mogu napustiti teritorij Ukrajine, njihove su putovnice kod njih, nikada im ih ne oduzimamo. Svaka informacija suprotna onom što sam upravo rekao puka je dezinformacija koja ide na ruku ruskim snagama. Dakle, to je s konkretnijeg aspekta. A što se tiče vašeg pitanja o tome jesu li šokirani, mogu govoriti u svoje ime. Dakako, prvi put kad dođete u kontakt s bilo kakvom vatrom, bilo da je riječ o topništvu ili oružju koje se koristi za blisku borbu, ljudi različito reagiraju, a neki će možda doživjeti šok. Mogu reći da svi naši pripadnici imaju isti pristup podršci kao i svi drugi pripadnici ukrajinskih oružanih snaga. Ako je zatraže, postoji mogućnost da dobiju psihološku pomoć. Svi su naši pripadnici znali kamo idu prilikom donošenja odluke. Dakako, znam da je jedno donijeti tu odluku unaprijed i apstraktno u glavi, a sasvim je drugo kad to vidite u stvarnosti. No ako uzmete obzir što sam već rekao o tome da su slobodni otići ako podnesu zahtjev, a te zahtjeve odobravamo, pretpostavljam da je to najbolja potpora koju Legija može pružiti tim ljudima u okolnostima toga da smo usred ratne zone.

Dobivaju li vaši pripadnici plaću?



Da, pripadnici legije stranaca sastavni su dio ukrajinskih oružanih snaga te dobivaju iste beneficije i plaću kao i pripadnici ukrajinske vojske. To je prilično važno i u jednom drugom kontekstu. Naši su pripadnici zakoniti borci prema odredbama Ženevskih konvencija. Sastavni su dio ukrajinskih oružanih snaga i zadovoljavaju sve kriterije navedene u Ženevskim konvencijama u pogledu zakonitih boraca, bez obzira na to što ruska propaganda pokušava tvrditi suprotno. Sastavni su dio ukrajinskih oružanih snaga, dobivaju istu plaću kao i svi pripadnici ukrajinske vojske ovisno o činu. No tu se nikako ne radi o velikom novcu, mislim da nitko ne dolazi zbog novca, naprosto zato što su plaće u ukrajinskoj vojsci dosta niske, a ako dolazite iz neke zapadne zemlje, to nije velik novac. Ali primaju plaću, istu kao i svi pripadnici ukrajinske vojske.



Opširnije na N1...