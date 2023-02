Glasnogovornik Kremlja: Svijet mora doznati istinu o tome tko je raznio Sjeverni tok

Kremlj je u četvrtak poručio da svijet mora doznati istinu o tome tko je raznio Sjeverni tok i da treba provesti međunarodnu istragu o tome nakon što je američki istraživački novinar objavio da su ronioci američke mornarice raznijeli plinovod

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Hershov blog zaslužuje više pozornosti i da je iznenađen što zapadni mediji o tome nisu podrobnije izvijestili.

Peskov je rekao da to dokazuje da treba provesti međunarodnu istragu sabotaže tog plinovoda.

Svijet, rekao je, zaslužuje znati istinu o onome što se dogodilo.

Napomenuo je ipak da je pogrešno smatrati taj blog glavnim izvorom informacija o tome.

Moskva tvrdi da je Zapad odgovoran za sabotažu Sjevernog toka, no za to nije iznijela dokaze.

Istražitelji iz Švedske i Danske, u čijim su se isključivim gospodarskim zonama eksplozije dogodile, rekli su da su one rezultat sabotaže, no nisu rekli koga smatraju odgovornim za to.