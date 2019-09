Kuščević ipak nije potvrđen u saborski odbor, Sabor ostao bez kvoruma kod glasanja

Iako je točno u podne bile zakazano glasovanje u Saboru, ono je odgođeno za iza 13 sati. U oporbi su se odmah pobunili da se glasovanje odgađa jer se na njemu nisu pojavili Bandićevi zastupnici. Iza 13 sati svi su bili na svojim mjestima, no do problema je došlo na kraju glasanja

Na sličnom tragu bio je i Mostov Nikola Grmoja koji je poručio kako su se vladajući naši u neugodnoj situaciji. 'Koalicijski partner Milan Bandić ucjenjuje vladajuću većinu, odbio se sa svoji žetončićima pojaviti u Saboru i sada mi ne znamo što će se događati', rekao je Grmoja.

'Žalosno je da rad Sabora ovisi o klubu Milana Bandića. 'On je ucjenjuje samo vladajuću većinu nego i cijelu Hrvatsku i svi smo taoci Milana Badića', poručila je.

Prosvjedovao je i Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku. 'Oporba je ovdje i možemo glasovati. Pobjegla je ova trgovačka koalicija. Uvedite reda i sačuvajte obraz ovog Sabora', kazao je Lovrinović.

Zastupnici iz Bandićevog kluba viđeni su danas u saborskim hodnicima, a zbog čega je glasovanje pomaknuto u HDZ-u nisu objasnili.

Glasanje je konačno započelo iza 13 sati, a zastupnici vladajućih pa i Bandićevi bili su na svojim mjestima. Prvo na redu za glasanje bilo je i službeno aktiviranje mandata Tomislava Tolušića i Gorana Marića. Tolušić je odmah prisegnuo.

Sa 103 glasa za i jednim protiv (op.a. Branimir Glavaš) Sabor je potvrdio skidanje imuniteta bivšem ministru uprave i saborskom zastupniku Lovri Kuščeviću.

Sabor je trebao potvrditi i da će Kuščević biti član Odbora za zakonodavstvo. To je odmah izazvalo reakcije oporbe.

Maras je kazao da ne želi ulaziti u razloge zašto neka stranka nekog predlaže u odbor. 'Postoje mnogi političari koji promoviraju netransparentnost i korupcije', kazao je Maras i ponovno spočitnuo što je glasanje bilo odgođeno.

'Jasna je poruka poslana da vas, gospodo iz HDZ-a, Bandić drži na vlasti, a svaka vam čast da vas on drži na vlasti', kazao je Maras, upitavši s čime to Bandić ucjenjuje HDZ i je li to možda GUP.

Odgovorio mu je HDZ-ov Branko Bačić. 'Ne mogu vjerovati da netko po ovoj točci može ovako raspravljati. kolega koji danas postaje članom Odbora za zakonodavstvo niti je nagrađen niti degradiran. Niti je manji ili veći zastupnik zbog toga', kazao je Bačić, dodavši da su takve poruke oporbe zadiranje u pravosuđe.

'Ako netko vrši pritisak na pravosuđe onda su to Branko Bačić, Vladimir Šeks i drugi', odgovorio mu je Mostov Nikola Grmoja.

No kada je došao red na glasanje više nije bilo kvoruma te će se o imenovanjima u odbore glasati drugi put. Kod glasanja o toj točci u dvorani je bilo 70 zastupnika, a za kvorum je potrebno 76. Nedostajali su i neki zastupnici HDZ-a, ali i Bandićevog kluba.

Bačić: Bandić ne vrši pritisak na Vladu

HDZ-ov Branko Bačić pojasnio je da je glasovanje prvotno bilo odgođeno jer su neki od zastupnika vladajuće većine kasnili, a neki su imali opravdan izostanak. Kazao je da nije točno da se nisu pojavili zastupnici iz Bandićevog kluba, i da ih je u sabornici bilo 5.

'Bandić ne vrši pritisak na Vladu, mi sa svim zastupnicima klubova vladajuće većine razgovaramo. Koalicija nije stranka', kazao je.

Kazao je da je to što Kuščević nije izglasan u Odbor za zakonodavstvo presedan. 'To je presedan koji mi se najmanje sviđa', kazao je Bačić, pojasnivši da je nepisano pravilo da i oporba glasa za imenovanje vladajućih članova po odborima, no to se ovaj put nije dogodilo. 'Nakon ovoga nitko ne priječi vladajuću većinu da posmijeni sve članove predsjednika i potpredsjednika odbora iz oporbe', kazao je Bačić.

Kažimir Varda iz Bandićeve Stranke rada i solidarnosti pojasnio je kako je nekoliko njih kasnilo na glasovanje u podne jer su bili pozvani na vijeće Turističke zajednice Grada Zagreba. 'Nema veze to s GUP-om, bili smo pozvani tamo i zamolio sam predsjednika Sabora ako je moguće da odgodi glasovanje i to je sve', kazao je Varda, upitavši novinare je li to problem kada je glasovanje.