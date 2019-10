GLAS i HSU traže ukidanje zagrebačke mjere roditelj odgajatelj, tvrde da će trošak u 2021. biti 500 milijuna kuna

Klub GLAS-a i HSU-a u Skupštini Grada Zagreba na dnevni red sljedeće sjednice uputio je prijedlog prema kojem bi 30. lipnja 2020. godine bio zadnji rok prijave za mjeru novčane pomoći za roditelja odgajatelja

Ističu kako je to posebno važno jer ulazimo u proces donošenja proračuna za 2020. godinu, s projekcijama za dvije daljnje godine, te da je prilikom donošenja proračuna za 2019. za ovu mjeru pronatalitetne politike predviđeno 290 milijuna kuna , a u projekcijama proračuna za 2020. i 2021. po 295 milijuna kuna.

Uz sve to napominju da su zastupnici u Skupštini u nekoliko navrata problematizirali različite aspekte mjere, ali je odgovor na sve upite bio kako je u tijeku izrada Strategije demografskog razvoja Grada Zagreba i da će sve biti sadržano u njoj.

Iako je teško očekivati da će proći njihov prijedlog u Skupštini, zanimljivo je pogledati Strategiju demografskog razvoja Zagreba 2019.-2031., koja također dolazi na sjednicu Skupštine. U njoj u poglavlju 'Analiza stanja mjere roditelj odgajatelj' stoje i informacije koje dijelom idu u prilog prijedlogu GLAS-a i HSU-a.

Svi s plaćom manjom od četiri tisuće kuna su potencijalni korisnici

Naime, u Strategiji se navodi da su osim nezaposlenih roditelja mjeru počeli koristiti i oni zaposleni koji su dali otkaz, ispisali dijete iz vrtića neposredno prije početka škole, odnosno prije polaska djeteta u prvi razred, kako bi još osam ili devet godina mogli primati novčanu pomoć Grada Zagreba, sve do djetetove 15. godine života.

'Najvjerojatnije je to da su mnogi roditelji ovdje kalkulirali, odnosno treba li raditi za manju plaću ili minimalac od tri tisuće kuna ili uzeti ovu mjeru i dobivati 4.264,98 kuna. Uvidom u priopćenje Državnog zavoda za statistiku o isplaćenim plaćama zaposlenih u pravnim osobama Grada Zagreba, razvidno je da 41 posto zaposlenih u Gradu Zagrebu ima plaću do pet, a 33 posto do četiri tisuće kuna.

Ako se pravnim osobama na koje se to odnosi dodaju zaposleni u obrtima i malim privatnim firmama, brojka je još veća. Prema tome, sve nezaposlene majke ili očevi, kao i sve rodilje ili očevi koji rade, a imaju plaću do četiri tisuće kuna, potencijalni su korisnici novčane pomoći za roditelja odgojitelja jer postoji mogućnost davanja otkaza', stoji u Strategiji.

No isto tako napominju da je, prema podacima za samo jednu, 2017. godinu, gledajući u odnosu na 2016. godinu, otkada je mjera roditelj odgojitelj u primjeni, zabilježen porast broja djece rođenih kao treće, četvrto, peto i šesto dijete.

Smatraju i da je premalo vremena da bi se vidjeli učinci mjere roditelj odgojitelj, ali dodaju da bi u svakom slučaju ova mjera trebala predstavljati korak naprijed u povećanju nataliteta, pomlađivanju stanovništva i obnavljanju generacija.

Zaključno, izražava se uvjerenje da je zbog niskih plaća i nedostatka dobro plaćenih radnih mjesta dio roditelja odlučio uzeti mjeru, ali pretpostavljaju i da će je, ukoliko se u bližoj budućnosti popravi stanje na tržištu rada, mnogi roditelji zamijeniti bolje plaćenim radnim mjestom.