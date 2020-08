Generali primaju odličja od Milanovića: Danas nam pametuju oni koji su u JNA bili najglasniji protiv Hrvatske

U sklopu obilježavanja 25. obljetnice 'Oluje', predsjednik Republike Zoran Milanović u Kninu će 4. kolovoza Redom Petra Krešimira odlikovati devet ratnih vojnih zapovjednika – generale Rahima Ademija, Miljenka Crnjca, Đuru Dečaka, Luku Džanka, Damira Krstičevića, Marijana Marekovića, Nojka Marinovića i Vinka Vrbanca, te stožernog brigadira Antu Kotromanovića

Ratni zapovjednici Hrvatske vojske po stupnju predratne vojne naobrazbe mogu podijeliti na dvije skupine – one koji su je imali i one koji je nisu imali. Prvu skupinu čine bivši oficiri JNA koji su 1991. prešli u HV, a drugu skupinu dragovoljci koji su do 1991. bili civili, a vojnu su naobrazbu stjecali 'u hodu', u ratno-terenskoj praksi, navodi Slobodna Dalmacija.

Nepobitna je činjenica da je Hrvatska u Domovinskom ratu obranjena upravo zahvaljujući sinergiji vojnog znanja časnika iz JNA i srčanosti dragovoljaca koji su od civila preko noći postali vojnici. Pa ipak, javna je tajna da su mnogi od tih časnika iz JNA bili u Hrvatskoj omalovažavani i tretirani kao 'časnici drugog reda' u odnosu na one zapovjednike koji su prije rata bili civili, a činove su stekli kroz rat i nakon rata. Od devet zapovjednika koje će Milanović u Kninu odlikovati petero je u HV prešlo iz JNA: Ademi, Džanko, Krstičević, Marinović i Vrbanac, a prva dvojica kazala su za Slobodnu kako doživljavaju aktualno priznanje.