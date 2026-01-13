snaga sibira

Gazprom pojačao isporuku: Kina dobila više plina nego sve europske zemlje zajedno

I.K./Hina

13.01.2026 u 13:38

Gazprom
Gazprom Izvor: EPA / Autor: ANATOLY MALTSEV
Obujam isporuka ruskog plina Kini cjevovodom "Snaga Sibira" poskočio je u 2025. za gotovo 25 posto, objavio je Gazprom u utorak.

Plinovodom Snaga Sibira Gazprom je Kini prošle godine isporučio 38,8 prostornih metara plina, izvijestila je ruska kompanija, za 24,8 posto više nego u 2024.

To znači da je kompanija lani plinovodima u Kinu izvezla više plina nego u sve europske zemlje s kojima Rusija ne dijeli granicu zajedno, uključujući Tursku, ističe se.

Ruski plin počeo je pristizati u Kinu cjevovodom "Snaga Sibira" 2019. godine, prema dugoročnom kupoprodajnom ugovoru između Gazproma i kineskog CNPC‑a, napominje ruska novinska agencija Interfax.

38 milijardi kubnih metara

Dnevne isporuke "Snagom Sibira" dosegnule su maksimalnu ugovorenu razinu, od 38 milijardi kubnih metara plina na anualiziranoj osnovi, na početku prosinca 2024., mjesec dana prije no što je prvotno planirano.

U proljeće prošle godine plin se isporučivao uz istodobne radove na održavanju plinovoda, naglašavaju u Gazpromu.

Rusija je u međuvremenu postala najveći dobavljač prirodnog plina za Kinu, kako plinovodima, tako i u obliku LNG‑a, uz otprilike trećinu udjela u ukupnom kineskom uvozu tog energenta, navodi Interfax.

tportal
