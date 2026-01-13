Gazprom pojačao isporuku: Kina dobila više plina nego sve europske zemlje zajedno

Plinovodom Snaga Sibira Gazprom je Kini prošle godine isporučio 38,8 prostornih metara plina, izvijestila je ruska kompanija, za 24,8 posto više nego u 2024.

To znači da je kompanija lani plinovodima u Kinu izvezla više plina nego u sve europske zemlje s kojima Rusija ne dijeli granicu zajedno, uključujući Tursku, ističe se.

Ruski plin počeo je pristizati u Kinu cjevovodom "Snaga Sibira" 2019. godine, prema dugoročnom kupoprodajnom ugovoru između Gazproma i kineskog CNPC‑a, napominje ruska novinska agencija Interfax.