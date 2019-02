Galić: Državno odvjetništvo provelo je prvo ispitivanje Smiljane Srnec

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Galić izjavio je u srijedu kako je Državno odvjetništvo provelo prvo ispitivanje Smiljane Srnec, osumnjičene za ubojstvo sestre Jasmine Dominić, no o sadržaju ispitivanja ne može govoriti

Galić ističe kako zasad prikupljene činjenice ukazuju da je počinjeno kazneno djelo ubojstva, a hoće li takva kvalifikacija ostati i u daljnjem tijeku postupka ovisit će o činjenicama koje će biti utvrđene.

'Istraga prema Zakonu o kaznom postupku traje šest mjeseci, a mi ćemo nastojati istragu završiti u tom roku. Zasad imamo kvalifikaciju kaznenog djela ubojstva, no to ne znači da je to konačna kvalifikacija', izjavio je Galić.

Pojasnio je kako je nakon provedenog ispitivanja počeo teći rok od 48 sati u kojem je Državno odvjetništvo dužno odlučiti o pokretanju istrage, odnosno donijeti rješenje o provedbi istrage, a nakon što ono postane pravomoćno tada istraga može početi.

'Provedbom istrage nastojat ćemo utvrditi i druge činjenice koje s većom izvjesnošću govore o tome da je osumnjičena počiniteljica tog kaznenog djela', rekao je Galić.