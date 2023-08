Furio Radin studirao je navijače još u Jugoslaviji. I danas ima svašta reći o huliganima

Kada je krajem 80-ih izdana publikacija 'Navijačko pleme', bilo je to prvo takvo istraživanje na prostoru bivše Jugoslavije. U fokusu studije bili su navijači, ali i nasilničko ponašanje sportske publike - teme koje su itekako aktualne ovih dana. Jedan od autora tog istraživanja bio je i današnji potpredsjednik Sabora Furio Radin te je s nama podijelio pogled na tadašnje navijače, ali i probleme koji danas tište navijanje i nogomet

Iako se fenomenom navijača akademski više ne bavi otkada je ušao u politiku, što nam je i napomenuo odmah na početku razgovora, aktualni potpredsjednik Sabora Furio Radin itekako se sjeća intervjua koje je 1988. vodio s Bad Blue Boysima u sklopu istraživanja za publikaciju 'Navijačko pleme', kojoj je suautor s Benjaminom Perasovićem, Ivanom Magdalenićem i Željkom Buzovom. 'Jedan od tih navijača bio je i Zlatko Hasanbegović, a tada je imao 15 godina. Nisam znao da je on bio tamo, to mi je rekao poslije - 'ja vas poznam, bio sam vaš ispitanik u prvom grupnom intervjuu'. Tada je bio Mali Hasan', otkrio nam je odmah na početku Radin.

U tim razgovorima koje je vodio s njima doticao se i teme nasilja i njihovih obračuna, osobito aktualnih ovih dana, nakon divljanja u Ateni i ubojstva navijača AEK-a. S obzirom na to da je dio Bad Blue Boysa završio u pritvoru u Grčkoj, a i da sukobi među navijačkim skupinama nisu nepoznanica i u samoj Hrvatskoj, pitamo Radina što se promijenilo u posljednjih 40 godina otkada je razgovarao s navijačima Dinama. 'Već dug niz godina ne bavim se tim fenomenom i ne znam kako su danas strukturirani Bad Blue Boysi, Torcida i ostale navijačke skupine. Mogu vam reći kako je bilo tada pa izvucite paralelu kako je to danas. Tada je bilo onoga što smo zvali 'tvrdo kopito', 200-tinjak tvrdih navijača koji su bili i skloni nasilju. Osim njih, bila je velika većina onih koji su bili više skloni koreografiji, pjevanju, bakljama, pa i stvarima koje su bile pomalo opasne i koje su unosili u stadione, ali nisu bili a priori nasilni. Ono čega se ne sjećam je da je bio hladnog oružja i pretpostavljam da ga nije bilo. Bilo je batina i batinanja, možda su oni najžešći imali i pokoji komad željeza, ali ne sjećam se oružja. Sad, kako vidim, ima oružja. Neću ulaziti u ono što se dogodilo u Grčkoj jer ima kontradiktornih informacija sa svih strana. Mogu samo reći da je tamo bila tučnjava između navijača klubova, barem dva, a izgleda i još nekih, i da je nažalost bilo devet ranjenih, ali i, još žalosnije, mrtvi mladić. Uvijek mislimo da smo mi najgori, ali takve stvari su se događale i u drugim zemljama', kaže nam Radin.

I tada, prije 40 godina, kada je razgovarao s Boysima, kaže Radin, bilo je žestokog nasilja na nogometnim utakmicama diljem svijeta, ali sve se preokrenulo nakon žestokog obračuna na Heyselu u Bruxellesu 1985. U finalu tadašnjeg Kupa prvaka između Liverpoola i Juventusa poginulo je 39 navijača, a više od 600 ih je ranjeno. 'Strašno je u svemu tome da je, oni kažu iz sigurnosnih razloga, a ja kažem zato što u nogometu dominira novac, utakmica igrana do kraja. Možda neki igrači ni nisu znali razmjere onoga što se događalo na tribinama, ali organizatori su sigurno znali. Tada je 60 zemalja prenosilo utakmicu od početka do kraja, a samo tri su ugasile prijenos. A talijanski RAI je ugasio samo video i ostavio audioprijenos. Hoću reći da se mi uvijek, i s pravom, okomimo na navijače, ali navijači da nisu jedini krivci u nogometu. U nogometu postoji jedan gazda, a taj gazda zove se novac. Nogomet kao takav je prljav, to je prljav šoubiznis. Naravno, svi smo zadivljeni rezultatima koje je postigla hrvatska reprezentacija, ali do tih rezultata ne bi došlo da nema prvenstva. A u prvenstvu tada, a vjerujem i sada, klubovi koketiraju sa žestokim navijačkim skupinama. S njima koketiraju, s jedne strane, da bi ih kontrolirali i, s druge strane, da bi iskoristili njihovo navijanje. Tako da ne možemo u toj priči izuzeti klubove i HNS', kaže Radin.

Znaju ga pitati, kaže Radin, kako riješiti problem nasilja na stadionima. Restriktivnije kazne, daje nam do znanja u razgovoru, nisu rješenje. 'Situaciju bi trebalo riješiti, ali ne nasilnim metodama. Nasilje se ne rješava nasiljem. Moramo doći do nultog nasilja, ali kontrola treba biti oštra. Kontrolu treba netko platiti, a to su oni koji zarađuju od nogometa. To trebaju platiti klubovi i HNS. Donijeli smo zakon, prošao je i moj saborski odbor. U tom zakonu čak i piše da tamo gdje se događaju neredi ti stadioni budu isključeni iz natjecanja one lige u kojoj se nalaze, da se stavljaju mašine koje broje koliko ima gledatelja, a toga nema ni danas. Bilo je još dosta tih mjera kontrole, ne tačerovskog tipa, nego mjere kontrole na stadionima, oko stadiona i na mjestima na kojima se oni nalaze. Taj zakon je usvojen i nikada nije primijenjen', poručuje Radin.

Utjecaj politike u nogometu U razgovoru za tportal Radin se kratko osvrnuo i na utjecaj politike na nogomet, za koju kaže da je uvijek koketirala sa sportom i bila mu bliska. 'Te 1988. godine govorilo se 'BBB za HDZ' i Bad Blue Boysi su među prvima podržali tu novu stranku. Prvi put sam za Tuđmanovo ime i čuo na Maksimiru, na utakmici Dinamo - Crvena zvezda. Stvari su se promijenile kad je Tuđman promijenio ime Dinamu i navijači su se tada okrenuli protiv njega, što on, kako je bio dosta tvrdoglav, nije mogao shvatiti. Situacija je došla do te razine da je 1992., kada su na stadionu u Kranjčevićevoj igrali Dinamo i Hajduk, Torcida odlučila dizati tlak BBB-ovcima vičući 'BBB za HDZ'. Politika je uvijek prisutna i želi iskoristiti navijače, a oni nisu pali s kruške te žele iskoristiti politiku. Što je veći apsolutizam, to je veći utjecaj politike na stadionu i stadion daje poruke koje su većeg značenja. Za vrijeme Jugoslavije, primjerice, samo se na stadionu vikalo 'Kosovo republika!'. Krajem 80-ih to je politiziranje doseglo svoj maksimum, a kasnije se više okrenulo protiv uprava klubova', kaže Radin.

Uz to, svoju ulogu, smatra Radin, imaju i mediji. 'Novinari se premalo bave tim problemom osim kad ima ekscesa. Novinari na televiziji premalo osuđuju verbalni dio koji onda vodi i do nasilja - rasističke i nacističke uzvike, vrijeđanja, pogrde, nacistički kukasti križ koji su Bad Blue Boysi napravili u Livornu. To su stvari kojima se novinarstvo treba kontinuirano baviti. Sportski novinari su također vrsta koja je pod staklenim zvonom, a proklamiraju se u privilegiranim novinama. Vidio sam to na sto utakmica i u Italiji i kod nas, a sportski novinari bi se daleko više trebali baviti tim problemom, ali i oni su dio šoubiznisa', kaže Radin.

Do ekstremnog tipa navijača kod nas, kaže nam dalje Radin, došlo je kada su televizije počele prenositi utakmice i kada su i navijači shvatili da mogu postati dio tog šoua. 'Oni žele biti subjekti utakmice, a ne objekti. Žele sudjelovati u tom šouu. Smatraju da su, i neki put su i u pravu, važniji u postizanju rezultata, a svakako su važniji u kažnjavanju kluba čiji su navijači. Nemojte zaboraviti da se navijači puno puta ne slažu s upravom kluba i ne bih se zakleo da ne rade namjerno određene kažnjive stvari. To je počelo u 60-ih godinama i bilo je sve više nasilja do Heysela. Tada su britanski zakoni postali restriktivni i nasilje se prenijelo izvan stadiona', kaže Radin.

Furio Radin Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







