Franković dubrovačkim ugostiteljima: Ovako više ne možemo, radimo Sizifov posao

Gradonačelnik Mato Franković ponudio je ugostiteljima koji posluju u povijesnoj jezgri novi model suradnje od 1. siječnja 2020., naziva „5x5x5“, koji uključuje produljenje zakupa gradskih prostora i najma javnih površina na pet godina, uz pet godina moratorija na izmjene u javnoj površini i broj stolova

Franković je najavio kako će sve zakupljene javne površine veće od 25 metara četvornih od iduće sezone biti umanjene za 10 posto, čime će se od stolova osloboditi ukupno 300 metara četvornih. Požalio se i kako nema napretka u vezi s masnoćama u povijesnoj jezgri pa je ugostiteljima ponudio izbor ili ugradnju tzv. mastolovaca ili gubitak najma javnih površina, uz rok prilagodbe od godine dana.

„Više ovako ne možemo. Sve što smo čistili pod Stradunom bilo je uzalud. Treba izbaciti nove enormne količine masnoće. Radimo Sizifov posao“, ocijenio je Franković.

Na sastanku su najavljene i promjene u odluci o izvođenju glazbe na javnim površinama, nakon što je provedena anketa među stanovnicima povijesne jezgre.

„Čak 47 posto stanovnika podržava glazbu do 23,30, a njih 43 posto glazbu do pola sata poslije ponoći. Zato od iduće sezone uvodimo tzv. festivalske dane. Za vrijeme održavanja Dubrovačkih ljetnih igara glazba na otvorenom će se moći izvoditi do pola sata poslije ponoći, a izvan festivalskih dana do 23,30“, rekao je Franković.

Gradonačelnik je istaknuo zadovoljstvo zbog ponašanja većine ugostitelja tijekom prošle sezone, uz svega 12 odluka o oduzimanju javnih površina, ali i napomenuo kako se od 1. rujna dogodila eskalacija.

„Imamo enormne pritužbe građana, dobivali smo tonske zapise iz noćnih sati, čak je morala reagirati i policija. Nećemo se libiti sankcija i molim ugostitelje za razumijevanje“, istaknuo je Franković.

Franković je najavio kako će Dubrovnik u zimskom razdoblju biti zračno povezan sa sedam europskih odredišta, a ugostitelji koji će raditi zimi bit će oslobođeni plaćanja najma javne površine. Predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnika Ante Vlašić predloženi model ocijenio je velikim korakom naprijed koji će pomoći u poslovanju.

„Odgovarali bi nam dugoročniji ugovori, ali postoji zakonsko ograničenje. Sigurnost nam daje pravo "prvozakupa".

Korak naprijed su i 'festivalski dani', ali i to vrijeme nam je prekratko. Morat ćemo ugraditi 'mastolovce' jer nemamo izbora, a imat ćemo problem s ugradnjom zbog uskih ulica. Također, podržavamo smanjenje površina da bi se otvorili koridori, ali ne sviđa nam se linearno smanjivanje površina samo da bi se smanjilo. To neće donijeti napredak“, rekao je Vlašić.