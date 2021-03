Francuski regulator preporučuje cjepivo AstraZenece samo za starije od 55

Francuski medicinski regulator odobrio je u petak ponovnu uporabu cjepiva AstraZenece, ali je preporučio da se njime cijepe samo osobe u dobi od 55 i više godina.

Preporuka francuske nacionalne agencije za zdravstvo HAS odražava podatke po kojima poremećaji zgrušavanja krvi pogađaju većinom mlađe ljude koji su u manjem riziku od smrtnog ishoda zbog covida-19 nego stariji.

Francuska je jedna od niza zemalja Europske unije koje su ovaj tjedan obustavile uporabu cjepiva britansko-švedske tvrtke nakon izvješća o pojavi krvnih ugrušaka kod malog broja ljudi koji su primili to cjepivo. Europska agencija za lijekove (EMA) u četvrtak je objavila da koristi cjepiva AstraZenece premašuju moguće rizike.

"Međutim, EMA je uočila mogući povećani rizik (od tromboze) među ljudima mlađima od 55 godina. HAS preporučuje uporabu cjepiva AstraZenece u ovoj fazi samo za one od 55 godina i starije, koji predstavljaju većinu prioritetnih ljudi", dodaje se.

Smjernice će uskoro dobiti mlađi od 55 godina koji su već primili prvu dozu cjepiva AstraZenece, naveo je HAS.

Francuska je odobrila uporabu AstraZenece početkom veljače kad je govorila da bi to cjepivo trebali primati samo mlađi od 65 godina. Predsjednik Emmanuel Macron tada je rekao da je cjepivo AstraZenece "kvazi-učinkovito" za one starije od 65. Francuska je to ograničenje ukinula tek početkom ožujka.