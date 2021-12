[FOTO] Zavrtio se najveći panoramski kotač u Hrvatskoj; u Osijek stigao iz Istanbula, ostaje cijeli siječanj; Radić: Imamo atrakciju kao i svjetske metropole

Najveći panoramski kotač u Hrvatskoj, osječki 'Sky View', večeras se premijerno zavrtio u Parku kralja Držislava u Osijeku. Prvu vožnju Ferrisovim kotačem otvorili su osječki gradonačelnik Ivan Radić i osječko-baranjski župan Ivan Anušić

Sva tri događaja zajedno organiziraju Grad Osijek i Osječko-baranjska županija.

'Htjeli smo da ovaj Advent u Osijeku bude najljepši u Hrvatskoj i mislim da smo u tome uspjeli. Odmah nakon Adventa ide manifestacija HeadOnEast koju nismo mogli ranije organizirati zbog vremenskih prilika. Pozivam sve da dođu i na produžetak Adventa i na HeadOnEeast, sigurno danas u gradu Osijeku možete pronaći za svakoga po nešto', poručio je osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

Panoramski kotač ,'Sky View'' radit će svakoga dana od 10 do 23 sata, osim na Badnjak i Silvestrovo kada će raditi od 10 do 21, dok će na Božić biti otvoren od 16 do 23 sata. Za vožnju koja traje 5 do 7 minuta odrasli će trebati odvojiti 50 kuna, dok je za djecu do 12 godina cijena vožnje 40 kuna, a najmlađi do 3 godine mogu se voziti besplatno.