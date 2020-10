[FOTO/VIDEO] Zbog neprilagođene brzine skupocjeni Mercedes završio u moru

U Dubrovniku je u četvrtak oko 23.25 sati osobni automobil marke Mercedes završio u moru. Njime je upravljao 38-godišnji muškarac koji je zbog neprilagođene brzine upao u more, no on je uspio isplivati i nije ozlijeđen.

Skupocjeni automobil zagrebačkih registarskih oznaka tako je potonuo na dubinu od 4 do 5 metara, a u petak popodne izvađen je iz mora. Protiv muškarca je podnijeta prekršajna prijava za izazivanje prometne nesreće.