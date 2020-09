[FOTO/VIDEO] Sjajna mlada glumica gotovo je rasplakala gradskog vijećnika buldožera i zakotrljala se fantastična priča: U Splitu domsku djecu neće više kad navrše 18 šutnuti na ulicu!

Trebao je to biti diplomski rad sjajne mlade glumice, ali se nakon dvije godine rada izrodio u sjajnu predstavu 'Domaši', koja je na koncu ubrala i Nagradu hrvatskog glumišta, svojevrsnog domaćeg kazališnog Oscara. Ana Marija Veselčić nije imala pojma tko je splitski gradski vijećnik Ante Zoričić, niti je on imao pojma što će točno vidjeti kad se prvi put zavalio u fotelju i počeo gledati ovu monodramu. Na koncu je glumica postala inspiracija, a vijećnik buldožer koji je na svojim leđima iznio jednu od ljepših i vedrijih splitskih priča novijeg doba

'Iz naše rupe iziđeš kad imaš osamnaest. Meni je to baš smiješno. U ponoć ti bude rođendan, dobiješ svoje papire, spakiraš stvari i ideš biti samostalan', kaže Lela, lik Ane Marije u 'Domašima', opisujući rastanak od okruženja koje ni dotad nije bio baš nešto. Predstava se naime bavi životom u domu za napuštenu djecu, a autorica ju je napisala iz vlastitog iskustva - potpuno se ogolila i opisala kako je otrgnuta iz obitelji, kako je provela godine do punoljetnosti, kako izgledaju traumatična iskustva domske djece, njihove obaveze i traume, noćne more i veselja.