[FOTO] Ove dvije mlade Ličanke usred lockdowna odlučile pokrenuti posao, njihova je obuća postala ljetni hit, a otkrile su nam i kako su zastrašujuću prvu narudžbu okrenule u svoju korist

Prije više mjeseci svijet se našao u situaciji bez presedana. Bila je to situacija koja je bez sumnje bila teška svima, no u slučaju prijateljica Ane Miličić i Ines Balov strah zbog neizvjesnosti brzo je zamijenila odlučnost da iskoriste vrijeme na najbolji mogući način - kreativno i korisno. Jedna je studentica turizma i hotelskog menadžmenta, druga dizajna interijera, a u jeku pandemije posvetile su se dizajniranju i izrađivanju moderne ženske obuće - cipela, sandala i natikača koje su postale hit diljem Hrvatske

Pokušaji zapošljavanja i sprečavanja odlaska ljudi iz malih mjesta poput Gračaca (jedna su od najnerazvijenijih općina u Hrvatskoj) za svaku su pohvalu, a dvije studentice su se za odličan poslovni pothvat odlučile upravo ondje, u svom gradiću. I od tada ne staju raditi jer narudžbe pljušte sa svih strana, od Slavonije, preko Dalmacije, pa do Bosne i Hercegovine. Kako je sve krenulo, ispričale su nam studentica turističkog i hotelskog menadžmenta na Sveučilištu Libertas u Zagrebu Ana Miličić i studentica dizajna interijera u Splitu Ines Balov.

'Kako smo se našle zajedno u karanteni, htjele smo iskoristiti vrijeme na što produktivniji način. U Gračacu je već bilo osnovano Održivo društveno poduzeće koje je posjedovalo potreban materijal i strojeve za rad te im je samo nedostajalo malo kreativnosti, marketinga i mladenačkih ideja. Budući da se bližilo ljeto, došle smo na ideju da osmislimo natikače', govori nam Ana Miličić. Možda se ulazak u nove poslovne angažmane i pokretanje nečeg u ovo doba čini suludim, što je posve razumljivo. Međutim neke uspješne tvrtke nastale su upravo za vrijeme i neposredno nakon 2008. godine, u doba posljednje gospodarske krize, a među njima su primjerice Uber i Airbnb. Simpatične studentice iz Gračaca na početku su se, poput mnogih, susretale s raznim nedaćama.

'Zahvaljujući zaposlenim radnicima koji su već imali iskustvo u proizvodnji obuće, nismo imale toliko problema prilikom same realizacije modela. Naime pomogli su nam svojim savjetima oko proizvodnje i izrade raznih modela. Prva prepreka bio nam je nedostatak odgovarajućih kalupa za natikače/sandale jer su dotadašnji radovi poduzeća bile kućne papuče i muške čizme. Budući da se sve radi ručno, trebalo nam je malo više vremena da se svaki model zasebno osmisli i nacrta na kalupu, a on se još naknadno trebao prilagoditi svakoj veličini', kaže nam Ines Balov. Samo mjesec dana trebalo im je da nauče kreirati i izraditi više od 10 modela. Zanimalo nas je kako su stekle to znanje. 'Najveći faktor u našem napretku bila je jako velika motivacija te želja za nečim novim i modernim, što bi se svidjelo većini ženske populacije. Budući da za ljetnu kolekciju nije potrebno toliko materijala, to nam je pomoglo da u 'samo' mjesec dana kreiramo i izradimo 10-ak modela. Znanje smo stekli usputnim savjetovanjem tima koji nam je pomogao da na što lakši način dođemo do realizacije svih naših ideja', pojašnjava nam Ana i otkriva tko sve, osim nje i Ines, čini njihov tim.

'U našem timu trenutno se nalazi osmero osoba, od kojih petero radi u proizvodnji, dvoje u prodaji i marketingu, a jedna je zadužena za vođenje tima. U cilju nam je povećati kapacitet radne snage te zaposliti što veći broj nezaposlenog stanovništva Općine Gračac koje se, kao i u ostatku Hrvatske, masovno iseljava u potrazi za poslom', ističe. Opisala nam je kako je izgledao trenutak u kojem su prvi put vidjele gotov par obuće koju su osmislile - nakon skiciranja, rezanja kože, lijepljenja, brušenja. 'Prvim parom obuće bili smo jako oduševljeni i zadovoljni, ali smo uvidjeli nekoliko mana i grešaka koje smo ispravile prije same prodaje i promocije modela', pohvalila se Ana. Pitamo ih da nam kažu koliko je potrebno ulaganja da bi se pokrenuo brend, projekt poput Slypperzza.

'Kako je poduzeće postojalo i prije naših kreacija te je već ostvarivalo neki profit, imale smo podlogu za daljnji napredak te smo koristile materijale koje smo imale pa se tako prvim uplatama proširivala ponuda boja i uzoraka od svakakvih vrsta kože (svinjske, ovčje, janjeće…). Budući da je poduzeće osnovala Udruga Prospero, koja ima velik broj postignuća i ostvarenih projekata financiranih novcem EU-a, naša velika prednost prethodno je znanje u primanju poticaja kroz projekte. Tako već ostvarujemo financijsku i mentorsku podršku u nastajanju velikog handmade brenda s naglaskom na kvalitetne materijale', poručuje Ines. Prisjetile su se svoje prve narudžbe i kako su reagirale kad su vidjele svoj prvi par obuće. 'Već prvi naručeni par bio je u broju 46, za koji nismo imali kalup, no na kraju smo uspjeli pogoditi veličinu i širinu. Reakcije cijelog tima, nakon pozitivne povratne informacije kupca, bile su odlične te su nas veoma motivirale za daljnji rad i kreiranje novih modela', kazala je Ines. Kako i sama muku muči s pronalaskom idealne obuće za velike brojeve, ideja je bila da drugim ženama, ali i sebi, omogući veći izbor.

U ponudi imaju modele kakvih nema u našim dućanima. Objasnile su kako ih osmišljavaju, koliko traje cijeli postupak i tko je zapravo zaslužan za koji segment u brendu. 'Osmišljavanje svakog novog modela dolazilo je iz želje da napravimo natikače prema našem ukusu. Na taj način kreiran je svaki model na koji smo dodavale dijelove u našem stilu. Cijeli postupak osmišljavanja i crtanja na kalupu traje otprilike dan, odnosno osam sati rada. Budući da se većinom događaju greške prilikom crtanja šablona, potrebno je još dan-dva do finalnih uporabnih šablona po kojima se može raditi model, bez ikakvih prepravki prilikom rezanja kože', opisuje Ana. Materijale zasad nabavljaju od dobavljača na domaćem tržištu, na čemu, kažu, mogu biti zahvalne jer postoje različiti materijali i boje kakvi su im potrebni. Poput mnogih brendova, i one posvećuju pažnju Instagramu, a on im je puno pomogao u promociji. 'Objavama preko Instagrama i Facebooka uspješno smo promovirale svoje modele i sam brend. Prilikom objavljivanja pazili smo da to ne bude previše 'umjetno', kao što to neki brendovi čine, prikazujući svoje proizvode nestvarno lijepima/kvalitetnima', istaknula je Ana, govoreći dalje o posebnosti njihove obuće i tome što je čini savršenom:

'Par naših slypperzzica savršenima čini više faktora, a najbitniji su: udobnost koju postižemo anatomskim gazištem, modeli modernog dizajna privlačni svim uzrastima, cijena koja je s obzirom na utrošeni materijal vrlo pristupačna te prije svega kvaliteta.' Najveći poslovni izazov s kojim su se do sada susrele potražnja je za odgovarajućom dostavnom službom koja zadovoljava potrebe krajnjeg potrošača. Dotakli smo se i onoga što je po njima ključno za uspjeh u poslu. 'Poučene dosadašnjim iskustvom, smatramo da je u ovakvom poslu za uspjeh ključan timski rad, prvenstveno timsko savjetovanje između proizvodnje i prodaje te da svi radnici trebaju biti dobro organizirani. Također, ključ za uspjeh velika je motivacija zaposlenika, informiranost o potrebama tržišta te barem nešto marketinškog znanja', smatra Ana. Djevojke su dale savjet i drugim damama koje žele pokrenuti svoj brend.