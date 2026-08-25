FOTO/VIDEO Nova scena na početku Ilice: Podzemni spremnici dobili privremenog 'čuvara'

Podzemni spremnici za otpad na početku Ilice, kod Trga bana Josipa Jelačića, dobili su i svojevrsnu pomoć na terenu. Uz njih sada dežura djelatnik Čistoće te građanima pomaže pri pravilnom odlaganju otpada i korištenju novih spremnika

Spremnici su u funkciji od prošlog tjedna, nakon nekoliko tjedana radova i brojnih polemika koje su pratile njihovo postavljanje u samom središtu Zagreba. Za sada ih građani mogu slobodno koristiti – poklopci se otvaraju jednostavnim pritiskom na gumb. No takav režim neće dugo trajati jer se uskoro očekuje uvođenje kartica za njihovo otvaranje.

Djelatnik Čistoće pomaže građanima Novost je da se uz spremnike sada može vidjeti djelatnika Čistoće, čija je zadaća pomoći prolaznicima i građanima koji još nisu upoznati s načinom njihova korištenja. Na početku Ilice postavljeno je ukupno pet podzemnih spremnika. Nakon uklanjanja zaštitnih ograda građani su odmah počeli bacati otpad u njih, a prvih dana za njihovo otvaranje nisu bili potrebni ni kartica ni unošenje šifre. Uvođenjem kartica korištenje spremnika trebalo bi prijeći u režim kakav se primjenjuje i na dijelu drugih lokacija s podzemnim spremnicima u Zagrebu.

Podzemni spremnici u Ilici Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+3 Podzemni spremnici u Ilici Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Njihovo postavljanje izazvalo burne reakcije Radovi na početku Ilice počeli su krajem srpnja, a 25. srpnja zbog postavljanja velikih podzemnih konstrukcija privremeno je bio obustavljen i tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića. Projekt je od početka izazivao polemike. Zagrebački HDZ optužio je gradsku vlast za devastaciju povijesnog prostora dok je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek poručila da je u tom postupku trebalo biti više transparentnosti i komunikacije s građanima.

Podzemni spremnici pušteni u rad Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL