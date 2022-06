[FOTO/VIDEO] Milanović na proslavi Dana grada Rijeke: Želim vam da budete nemilosrdni, gusari u izvlačenju europskog novca

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak je, na Svečanoj sjednici riječkog Gradskoga vijeća u povodu Dana sv. Vida i Dana grada, poručio da Rijeka ali i svi hrvatski gradovi trebaju iskoristiti svaki mogući euro iz europskih fondova

Spomenuo je i prošlost, odnose s Mađarima, "Riječku krpicu", dodavši da ne vidi ništa zlo u u tome kada Mađari organiziraju izložbu o Mađarima na moru, da je to danas drukčije, da je Rijeka hrvatski grad.

"U vrijeme bivše države, one Jugoslavije, vlast je ipak bila naša, i naša po republikama, bila je domaća, a to je imalo prednosti i nedostatke. Prednost je to što si svoj gazda, a nedostatak što si malo izoliran i ustvari se provincijaliziraš", kazao je.

Naglasio je i da smo sada u EU te da smo u devet godina povukli 47 milijardi kuna više nego smo uplatili tj. pet milijardi kuna na godinu.

"Kada se makne novac koji ide u poljoprivredu, ustvari u socijalni fond, od kojeg nema nekog dinamičnog razvoja, ostaje par milijardi kuna na godinu koje Hrvatska dobiva više u odnosu na ono što plaća, a to je trećina zagrebačkog proračuna", naveo je.

Milanović je ocijenio da je to "ustvari strašno malo" s obzirom na to koliko dajemo, jer smo se odrekli dijela suvereniteta, kojeg smo, kaže, prenijeli da bismo nešto više dobili. "Moramo jako paziti da u toj kalkulaciji nešto ne zeznemo i da se opet ne izgubimo i da ne radimo za tuđe interese", dodao je.

Rekao je i da svaki hrvatski grad treba pokušati iskoristiti svaki euro iz europskih fondova, tek nakon toga možemo reći koliko smo zaista bili uspješni.