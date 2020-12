[FOTO/VIDEO] I četiri desetljeća nakon sukoba koji je oblikovao regiju ključeve budućnosti Iraka drže SAD i Iran

Kada je prije 40 godina započeo osmogodišnji iračko-iranski rat, sukob dvaju susjeda postao je poprište dalekosežnijeg konflikta koji već četiri desetljeća oblikuje dinamiku događaja u najneuralgičnijoj regiji u svijetu, ali i šire, jer je taj rat posijao sjeme geopolitičkog suparništva koje ne dopušta osiguravanje trajnog mira na Bliskom istoku. Iako su odnosi Iraka i Irana obnovljeni prije 17 godina, nakon američkog rušenja iračkog diktatora Sadama Huseina s vlasti, dvije zemlje još uvijek nisu u mogućnosti kontrolirati krajnje osjetljive događaje u Perzijskom zaljevu bez uplitanja Sjedinjenih Američkih Država, koje s Iranom već neko vrijeme vode posrednički rat na teritoriju Iraka, najvećeg regionalnog gubitnika koji je primoran birati između Washingtona i Teherana

Val podrške Homeiniju proširio se među iračkim šijitima te su se počeli otvoreno opirati pa je Husein u strahu od gubitka vlasti razvrgnuo ranije postignut sporazum zbog teritorijalnog spora na rijeci Šat al Arab. Do tog dogovora došlo je nakon što je tadašnji šahov režim potpomagao kurdsku pobunu u Iraku pa je irački vođa u zamjenu za prestanak iranske potpore Kurdima pristao na naftne koncesije u iransku korist.

Husein u rujnu 1980. započinje invaziju na Huzestan kako bi Irak, povećavajući rezerve nafte, prometnuo u regionalnu velesilu. Pritom je namjeravao iskoristiti činjenicu da se u regiji nalazi velik broj arapskog stanovništva pred kojim se Husein htio prikazati kao osloboditelj. No rezultati iračkog munjevitog napada su izostali jer je ta država vojno bila inferiorna Iranu, a koji je zahvaljujući šahovim dobrim odnosima sa SAD-om opremio vojsku najmodernijim američkim zrakoplovima. Uz to, ogromna razlika bila je u mornarici - Irak s obalom od tek pedesetak kilometara nije mogao ustrojiti pomorske snage naspram Irana, čija se obala proteže više od 2400 kilometara. Odnosi snaga bili su podjednaki tek u broju tenkova i oklopnih vozila, u čijem su korištenju Iračani bili neosporni stručnjaci.

Do okončanja rata došlo je krajem kolovoza 1988., kada su u pogranično područje poslane mirovne snage Ujedinjenih naroda. Rat nije značajno promijenio granicu između Iraka i Irana, no cijena osmogodišnjeg rata u ljudskim žrtvama i posljedicama po gospodarstvo bila je nemjerljiva za obje države. Procjenjuje se da broj žrtava iznosi između 400.000 i milijun ljudi dok je ekonomski svaku državu rat stajao više od 400 milijardi dolara.

Drugi zaljevski rat pokrenut 2003. okončao je Huseinov režim, a ostvarila su se i predviđanja CIA-e kako će pad iračkog čelnika omogućiti širenje iranskog utjecaja u samom Iraku, ali i šire po čitavom Bliskom istoku. Irački čelnici iz šijitske stranke Dawa, koji su bili u progonstvu u Iranu, vratili su se u domovinu te su s Islamskim vrhovnim vijećem Iraka dominirali na svim izborima od zapadne invazije, čime su stvorili specifičnu 'izabranu diktaturu' u kojoj iz demografskih i sektaških razloga nijedan drugi blok ili skupina nemaju šanse za izbornu pobjedu.

Razdoblje vladavine Dawe u Iraku osiguralo je krhko primirje između SAD-a i Irana te su obje sile procjenjivale situaciju istodobno podržavajući iste šijitske i kurdske vođe. To je bilo posebno očito za vrijeme iračkog premijera Nurija al Malikija, koji je zadržao potporu i SAD-a i Irana sve do svoje ostavke 2014. godine u korist stranačkog kolege Haidara al Abadija. Upravo u to vrijeme postojanju ionako krhke iračke države nakon Huseina zaprijetila je Islamska država (ISIL) pa su Amerikanci radi borbe protiv te sunitske terorističke organizacije ponovno razmjestili svoje snage u Iraku i susjednoj Siriji.