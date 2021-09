[FOTO]/VIDEO Digitalni nomad Dean Kuchel prošao je više od 100 zemalja svijeta, no pun je riječi hvale za Hrvatsku; otkrio nam je što je potrebno za takav način života, ali i zašto se ne bismo trebali iseljavati

Prominentni digitalni nomad Dean Kuchel, jedan od utemeljitelja i voditelja zajednica Digital Nomad World (DNW) i Digital Nomad Israel (DNI), boravi u Zagrebu te ovdje između ostaloga pokušava oformiti zajednicu digitalnih nomada, po čemu je poznat. Svijetom putuje već osam godina i prošao je više od 100 zemalja svijeta. Cilj mu je posjetiti sve, ali ako i ne uspije u tome, neće biti nezadovoljan. S Deanom smo razgovarali o tome kako je živjeti životom digitalnog nomada te o svim prednostima i manama koje to nosi

Biti digitalni nomad način je života. Ali da bi se živjelo takvim načinom života, potrebno je imati posao koji je moguće raditi na daljinu jer bez toga ne bi ni bilo moguće često mijenjati gradove i kontinente. Kuchel radi u tehnološkom sektoru već mnogo godina, dobar je, kako kaže, u tom poslu i sviđa mu se. Također, posao mu je omogućio da putuje i radi na daljinu. Ali osim toga, radi još puno stvari - kao što smo spomenuli, vodi online zajednice Digital Nomad Israel i Digital Nomad World. Pitali smo ga odmah je li potrebno mnogo novca da bi se živjelo takvim načinom života, jer ipak se mnogo putuje, treba plaćati smještaj u svakom gradu i slično.

'Ustvari, treba ti manje novca, ali ovisi odakle dolaziš. Za ljude s istoka Azije, iz Južne Amerike, Afrike može biti drugačije, ali za ljude koji dolaze iz Europe, iz zemalja OECD-a, koji zarađuju plaću u eurima ili ekvivalentnoj valuti, uglavnom je jeftinije', kaže nam Dean. Ako je u Hrvatskoj prosječna plaća oko 1000 eura, onda se za taj novac, objašnjava, može živjeti na mnogim mjestima diljem svijeta. 'Možda ne u San Franciscu ili New Yorku, ali da u Kolumbiji, Argentini ili bilo gdje u Južnoj Americi ili Aziji, gdje ćete imati bolju kvalitetu života za taj novac. Zbog toga ljudi odlaze u Tajland, Filipine ili Vijetnam, jer za 1000 eura mogu živjeti u velikoj kući i bez problema koristiti sve usluge koje se nude, jesti dobru hranu, voziti se Uberom ili ići na masažu ako to žele', objasnio nam je digitalni nomad. No ti gradovi ponekad su u drugoj vremenskoj zoni od sjedišta tvrtke za koju rade. Dean tako kaže da u svom poslu ima klijente razasute od Europe, preko SAD-a, do Australije. 'I to je isto žrtva', slaže se, 'jer ponekad moram raditi vrlo kasno ili se dignuti iz kreveta vrlo rano, ali kao i sa svime u svijetu, negdje daš malo više da bi ti se vratilo na drugoj strani.'

Poručuje da ako želite ovaj način života učiniti održivim, onda je potrebno imati stabilan posao. 'Biti digitalni nomad ne vrti se oko toga da nakon tri godine dođete kući bez novca jer više nemate ušteđevine. Suprotno je tome - ostao sam na istoj razini prihoda koju sam imao kad sam počeo putovati, ali sam uštedio mnogo više. Snovi su mi se ispunili, razvio sam karijeru i uspio sam uštedjeti novac', kazuje nam Izraelac i ističe da su iz Hrvatske posljednjih godina mnogi otišli u potrazi za potencijalno boljim karijerama. Ideš u Njemačku, kaže, da bi zaradio više novca, ali isto tako je sve što kupuješ tamo skuplje. Kao digitalni nomad preporučuje - imate priliku ostati u Hrvatskoj, uživati u ljepoti zemlje, blizu su vam prijatelji i obitelj, a raditi za tvrtku u Njemačkoj ili u SAD-u, npr. u San Franciscu ili New Yorku. 'Ne morate biti ograničeni na 10 tisuća poslova koji se nude na hrvatskom tržištu kada su milijuni poslova otvoreni u Sjedinjenim Američkim Državama ili milijuni drugih u europskim zemljama, a bez selidbe. To je jedna od najvećih prednosti posla na daljinu', smatra naš sugovornik.

Dean je utemeljitelj i čelnik Digital Nomad Israela i Digital Nomad Worlda. 'DNI je zajednica za Izraelce čija je svrha potaknuti što više ljudi da postanu digitalnim nomadima i da imaju posao na daljinu. Digitalni nomad ne znači putovati, već znači imati slobodu ići kamo želite. Ako želiš biti kod kuće ili na plaži, to je tvoj izbor. Također, ambicija je platforme biti središnjim mjestom za sav sadržaj i znanje vezano uz nomade. Isto vrijedi za DNW, novu platformu', objašnjava nam ovaj nomadski insajder. Zato dijelom i boravi u Zagrebu jer želi stvoriti što više zajednica i spojiti što više ljudi. Brojne su prednosti takvog načina života, a prije svega odnosi se to na slobodu. Kuchel je odmah ponudio savjet ljudima koji žele postati digitalnim nomadima. 'Najvažniji je minimalizam - kupovati, konzumirati i nositi što manje. Reduciranjem stvari koje nosiš i kupuješ ne samo da oslobađaš sebe namještaja, nego također oslobađaš svoj um. To je prva stvar - taj način razmišljanja. Nemojte se fokusirati na način života i reći - želim to jer želim biti u Tajlandu. Na početku je važno pronaći posao na daljinu ili u to pretvoriti svoj postojeći', govori iskusni digitalni nomad.

Kao čovjeku koji je stalno na putu sigurno mu često nedostaju obitelj i prijatelji, ali je, kaže, slobodan putovati i može biti gdje želi kad to želi. 'Ako mi nedostaje mama u Izraelu, mogu otići tamo, ako mi nedostaje prijatelj iz Kostarike, uskočim u avion i odem tamo. Putovati je jeftino. Ako si slobodan putovati utorkom, a ne petkom, letovi su mnogo jeftiniji', napominje Izraelac. Govoreći o poteškoćama, kazao je da je svakako zahtjevno održati vezu kao digitalni nomad. Mnogi nomadi putuju zajedno kao parovi, pa čak i obitelji, i divno je vidjeti tu promjenu. 'Nisu tu više samo solo momci ili cure koji rade za tehnološke kompanije i pišu programe za softvere. Mnogi sada mogu to raditi jer je na raspolaganju mnogo poslova. I izazovi su mnogi zbog vremenskih zona i nedostatka sna, ponekad i izlaska iz zone komfora', opisuje Kuchel situaciju u kojoj se mnogi nađu.

Međutim tijekom pandemije sve je stalo, putovanja gotovo da nije bilo. Kako je to utjecalo na čovjeka koji je stalno u pokretu? 'Ostao sam na Baliju gotovo godinu i pol. Imao sam sreće, nisam znao što će se dogoditi, otputovao sam tamo i život se normalno odvijao. Nije bilo maski, restorani i kafići bili su otvoreni. Nije mi bio problem prilagoditi se novim uvjetima jer sam već imao posao na daljinu, bio sam upoznat s radom preko Zooma i otporniji na ovu promjenu', ističe Kuchel. Također kaže da je bilo u redu i malo stati jer stalno putuje. Po njemu je ta situacija bila veći problem ljudima koji imaju dva tjedna slobodno za putovanje godišnje pa to nisu mogli iskoristiti. Inače se nigdje ne zadržava mnogo i stalno je u pokretu, čak mu je ovih gotovo mjesec dana u Zagrebu jedno od dužih zadržavanja.

'U Medellinu u Kolumbiji bio sam dugo jer je grad lijep i zaista sam uživao biti u njemu, divna je to zemlja i divni su ljudi. Neko duže vrijeme bio sam i u Australiji, ali obično se brzo selim i potom vraćam na mjesta na kojima sam bio. Ne putujem samo da vidim mjesta, nego putujem i radi druženja i upoznavanja s ljudima', kaže nam. Želi posjetiti sve zemlje svijeta, ali će mu trebati vremena za to. Ipak, neka mjesta su vrlo opasna i ako želite posjetiti sve zemlje svijeta, morate ići i u Jemen i u Saudijsku Arabiju. Kuchel pak smatra da je svijet opasan u vijestima, a ne u stvarnosti.

'Naravno, postoje ratne zone poput Afganistana ili Jemena, pa čekam i ne preuzimam nepotreban rizik. Čak i ako posjetim 186, a ne svih 196 zemalja svijeta, to će biti OK', kaže i ističe da ako želite biti digitalni nomad, morate postati minimalist, a ako želite putovati svijetom, trebate ugasiti vijesti. Kako mu se sviđa u Zagrebu i zašto Zagreb, a ne recimo Dubrovnik ili Split, koji su na obali i češći izbor putnika, pa i digitalnih nomada. Odgovara da jedno ne isključuje drugo. 'Svaka zemlja ima više od jednog grada, niti je SAD samo New York, niti je Francuska samo Pariz. Volim istraživati različite dijelove u svakoj zemlji', kazuje Kuchel i dodaje da osobno voli velike gradove. Prema njegovu mišljenju, Zagreb nije veliki grad, ali to je dio ovdašnje čarolije jer je i 'metropolitanski', ali je isto tako opušten, s dobrom hranom i dobrim noćnim životom, pa se osjeća dobrodošlo.

'To je nešto na što uvijek obraćam pozornost. Usluge su dobre, Wi-Fi je dobar, svi su srdačni u restoranima i barovima. I nisam vidio nijedan drugi grad ili državu koji se toliko trude da se digitalni nomadi osjećaju dobrodošlima', hvali Zagreb ovaj iskusni putnik. A kako digitalni nomadi doprinose gradovima i zemljama u koje dolaze? Za Kuchela je odgovor jednostavan - digitalni nomadi su na jedan način turisti, ali dugotrajni turisti. 'Dođemo i trošimo možda manje novca od običnog turista koji dođe na tjedan dana, ali svakako više nego backpackeri. Također postoji velika vjerojatnost da ćemo se uključiti u lokalne projekte i spojiti s lokalnom zajednicom. Pokazalo se više nego jednom da se slučajni susreti mogu pretvoriti u cjeloživotna prijateljstva ili čak u poslovnu suradnju, tako da postoji ekonomski dobitak. Mnogi digitalni nomadi zarađuju dvije ili tri tisuće eura mjesečno i svoj novac troše ovdje. To je obrazac koji se već pokazao na Tajlandu ili Baliju', navodi Kuchel.

Hrvatska je na tom polju pokušala ostvariti neke iskorake uvođenjem vize za digitalne nomade. 'Smatram da je to sjajno i Hrvatska je u samom vrhu na svijetu prema prihvaćanju ljudi koji žele dugo ostati ovdje. To je stvarna promjena igre za digitalne nomade jer ako želim biti u Tajlandu godinu dana, moram stalno ulaziti i izlaziti iz zemlje i pri tome ponovno tražiti vizu, što otvara mogućnost i da me odbiju. Možeš dobiti zlatnu vizu, ali košta 15 tisuća dolara. Sada Hrvatska kaže - dođi, apliciraj, gotovo besplatno, i ostani ovdje', zadovoljan je nomad potezom odgovornih u našoj zemlji. Pojasnio je to rekavši da ako nađeš lijepo mjesto i želiš duže ostati u njemu, recimo da je to Santiago de Chile, nema šanse da je to moguće na rok od godinu dana, osim ako se ne pokrene neki posao, što je vrlo kompleksno. 'Sada Hrvatska dolazi s ovim vizama. I ne da možeš samo ostati, nego možeš otvoriti račun u banci, imati adresu, biti rezident i imati pristup zdravstvenom sustavu, što je izazov mnogim ljudima. Vjerujem da će sve više zemalja to pratiti. To što je Hrvatska napravila zaista je sjajno', oduševljen je. Vratimo se još malo na putovanja diljem svijeta. Kao čovjeka koji je proputovao 100 zemalja svijeta pitamo ga koja je najbolja hrana koju je jeo ili pak ona najgora. Nažalost, Dean nije gurman i kaže da ne putuje radi hrane.

'Možda sam ekstreman u nekim drugim stvarima u životu, ali sam kad se radi o hrani vrlo rezerviran. Volim azijsku i talijansku hranu, čokoladu i sladoled. U Kini sam jeo neke stvari za koje ne znam što su i nisam ni pitao. Nalazile su se u juhi, probao sam, bilo je dobro...' Najgore iskustvo s putovanja vuče iz susjedstva, iz Sarajeva, u kojem su ga opljačkali. 'Nikad nije zabavno, naravno, kad te opljačkaju. Putujem osam godina i očekuješ da će se to dogoditi. Nisam bio iznenađen, ali nije bilo lijepo. Sve je to dio iskustva', mirotvorno poručuje. Kuchel ističe da svugdje u svijetu imate ljubazne ljude koji vas dočekuju otvorenih ruku.

'Kad si Izraelac i putuješ u muslimansku zemlju, uvijek se pitaš znaju li da si iz Izraela i hoće li te ubiti. Bio sam u Bangladešu, Omanu, Indoneziji, Maleziji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Susretao sam divne ljude koje nije briga odakle dolazite, dočekaju vas otvorena srca, otvorenih vrata svojih domova. Na Kubi sam se pokušao popeti na krov zgrade kako bih snimio fotku i čovjek me pitao što radim u zgradi. Kad sam mu rekao, pozvao me na balkon da slikam, ponudio hranom, pićem i glazbom, razgovarali smo dva sata', prisjeća se naš sugovornik. Tijekom putovanja zaključio je da je svijet zapravo mali jer je ljude koje je sreo u Sankt Peterburgu vidio dvije i pol godine kasnije u hostelu u Kanadi. Išao je na dejt u Londonu, a godinu kasnije opet ju je sreo na drugoj strani svijeta. Nastoji sa svima biti dobar i fin jer nikad ne znate tko vam može biti cura ili tko je curina najbolja prijateljica ili tko vam je možda šef... Moto mu je da putuje solo, ali nikad sam.