[FOTO] U Zagrebu održana izložba preko 140 mačaka: Pogledajte koje su sve ljepotice paradirale, a bila je i jedna koja se rijetko viđa

Više od 140 mačaka čak 19 različitih pasmina bit će prikazano na izložbama koje u subotu i nedjelju, 3. i 4. prosinca, u King Cross Jankomir organizira Savez felinoloških društava Hrvatske

„Cornish Rex nemamo prilike vidjeti u našem krajevima, a to je vrlo dojmljiva pasmina, mekanog, kratkog i valovitog krzna koje se gotovo ne linja.

Savez felinoloških društava Hrvatske ove je godine proslavio 30 godina postojanja.

Član je Fédération Internationale Féline (FIFé), najpoznatije i najuglednije felinološke organizacije osnovane 1949. godine koja obvezuje članove na poštivanje strogih pravila i uzgojnih standarda, vodeći brigu o uzgoju, rodovnicima, nazivima uzgajivačnica, izložbama, sucima i sudačkim učenicima. Visoki standardi tijekom godina su rezultirali prepoznatljivom međunarodnom reputacijom u cijelome svijetu te FIFe trenutno ima 42 zemlje članice iz 40 zemalja. Uz Izvršni odbor, u sklopu saveza djeluje i pet komisija koje se brinu za zdravlje i dobrobit mačaka, izložbe, suce i standard, uzgoj, registraciju te disciplinu.

Na 700-njak izložbi godišnje koje se održavaju na nekoliko kontinenata sudjeluje preko 100.000 individualnih uzgajivača s više od 200.000 izloženih mačaka kojima sudi 167 aktivnih FIFe licenciranih međunarodnih sudaca. Federacija inače priznaje samo 48 pasmina u četiri kategorije, a mnoge novonastale pasmine odbijaju se jer mačke ne mogu zadovoljiti propisane kriterije zdravlja i dobrobiti životinja.

Izložbe u King Cross Jankomir za javnost otvorene su u subotu i nedjelju od 10 do 18 sati uz besplatan ulazak za posjetitelje. Best in Show, odnosno proglašenje najljepših mačaka izložbe oba će dana započeti u 16 i 30 sati.