Na prosvjedu za Palestinu u centru Zagreba skupina muškaraca podigla izraelsku zastavu

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu okupilo se više stotina građana na prosvjedu podrške za Palestinu pod nazivom 'Ko je zasp’o, neka se probudi!', koji je organizirala Inicijativa za slobodnu Palestinu

Tijekom prosvjeda, skupina muškaraca podigla je stiliziranu izraelsku zastavu - uz Davidovu zvijezdu, na zastavi je i lav koji često simbolizira pleme Jude - snagu, ponos, postojanost i božansku zaštitu. Palestinski predstavnik u Zagrebu: Hrvatska nije jasno protiv genocida Hrvatska nije jasno protiv genocida u Palestini, rekao je palestinski predstavnik Salah Abdel Šafi na propalestinskom prosvjedu u Zagrebu u subotu, dodajući da se nada da će Hrvatska biti na pravoj strani povijesti s ljudima "pod okupacijom", a da će izraelski čelnici biti osuđeni zbog "ratnih zločina"

Zagreb: Na prosvjedu za Palestinu podignuta izraelska zastava







Zagreb: Na prosvjedu za Palestinu podignuta izraelska zastava

"Hrvatska ima stav koji nije jasno protiv genocida u Palestini. Hrvatska je jedna od malobrojnih zemalja koje dosad nisu priznale Državu Palestinu. Nadamo se i uvjereni smo da Hrvatska treba stajati na pravoj strani povijesti s ljudima pod okupacijom, s oslobođenjem Palestine i postizanjem rješenja dviju država", rekao je Šafi u izjavi za medije uoči početka programa. Predstavnik Palestine u Austriji te u Hrvatskoj i Sloveniji sa sjedištem u Beču u svom je govoru zahvalio nekoliko stotina sudionika prosvjeda "Ko je zasp'o, neka se probudi" što dižu svoj glas protiv ugnjetavanja i okupacije dok su drugi "suučesnici i šute".

Zagreb: Prosvjed za Palestinu

Zagreb: Prosvjed za Palestinu







Zagreb: Prosvjed za Palestinu

Rekao je da je Palestincima laknulo otkako traje primirje između Hamasa i Izraela jer je "zasad genocid prestao" i jer neće biti okupacije i aneksije Pojasa Gaze, raseljavanja i etničkog čišćenja. "No, nemojte se zavaravati. Ovo nije mir. Mi ne vjerujemo ovoj izraelskoj vladi (premijera Benjamina Netanyahua). Ovoj fašističkoj izraelskoj vladi", dodao je, poručivši da je za mir potrebno više od primirja. Prosvjednici, koji su skandirali "Free Palestine" i mahali palestinskim zastavama, nosili su i transparente s natpisima poput: "Solidarno uz Palestinu", "Vukovar, Srebrenica, Gaza" i "Bibi, Haag te čeka", što se odnosilo na izraelskog premijera. 'Ratni zločinci' Šafi je kazao da neće biti mira dok u Haagu ne bude suđeno Netanyahu, bivšem izraelskom ministru obrane Yoavu Gallantu, sadašnjem ministru Israelu Katzu i ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru, koje je nazvao "ratnim zločincima". Istražno povjerenstvo Ujedinjenih naroda, koje ne govori u ime organizacije, zaključilo je sredinom rujna da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući Netanyahua, potiču ta nedjela.