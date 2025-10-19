dugi rat - omiš

Omišani ustali protiv izgradnje brze ceste: 'Za kamen spremni!'

I.V./Hina

19.10.2025 u 15:43

Omiš: Građani prosvjedovali zbog projekta obilaznice
Omiš: Građani prosvjedovali zbog projekta obilaznice Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
​Nezadovoljni zbog nastavka izgradnje brze ceste ​Dugi Rat-Omiš, tri udruge s omiškog područja, Savez za Poljica, Građanska inicijativa Ušće Cetine i Udruge Volim Omiš organizirale su u nedjelju na Mulu mirni prosvjed

Prosvjed je uključio i trail utrku Mul-Stomorica-Mul, kao i planinarsku turu.

Stotinjak prosvjednika se mirno okupilo izrazivši protivljenje izgradnji brze ceste Dugi Rat-Omiš, navodeći da bi projekt u sadašnjem obliku 'ugrozio živote ljudi, devastirao okoliš i trajno narušio prirodni krajolik omiškog područja'.

Na prosvjedu nije bilo govornika, održana je 'minuta šutnje' za Stomoricu te su nosili transparente i slike ugroženog područja. Iz udruga kažu da im je cilj spriječiti realizaciju projekta kojeg smatraju "betonskom nakaradom u čudu prirode".

Poručili su da su iznenađeni i razočarani odlukom Hrvatskih cesta o nastavku izgradnje dionice brze ceste Dugi Rat- Omiš bez uvažavanja prijedloga lokalnih stručnjaka i udruga. Tvrde da projekt u takvom obliku ugrožava sigurnost ljudi, devastira okoliš i ne rješava prometne probleme Omiša.

Planirana brza cesta s vijaduktima, nasipima i tunelima iznad stambenih zona ozbiljno će narušiti sigurnost stanovnika i vizualni identitet prostora, dok će problem prometne gužve ostati neriješen, rekli su prosvjednici.

Ivan Vulić, inženjer građevine i predstavnik Saveza za Poljica, izjavio je novinarima da postojeće rješenje nije dobro u prometnom i ambijentalnom smislu, u zaštiti i korištenju prostora, ali i zbog položaja križanja i spojnih cesta. Napominje da je rješenje udruga funkcionalno, predlažu tunel od Zakučca do Duća.

"U njihovom projektu je problem nepoznavanja situacije na terenu. Primjerice, s njihove obilaznice se ne može iz pravca Splita ići u Omiš, već se samo može produžiti do Makarske. S autoceste iz pravca Blata na Cetini se ne može uključiti na obilaznicu, već se treba vratiti u Omiš. Mi nudimo da to sve funkcionira, naše rješenje je jeftinije, funkcionalnije i izvodivo", rekao je Vulić. Dodao je kako je "rotor u tunelu opasan, teško izvediv i skup".

Da je projekt manjkav kaže i aktivist iz Udruge Volim Omiš, te jedan od organizatora prosvjeda Ivan Barišić. Kaže da predloženi projekt ima tunel, nasip od 100 metara visine, opet tunel, pa vijadukt, te tunel u kojem se nalazi rotor koji dalje usmjerava promet.

"To je znatno skuplja verzija, jedna od stavki uštede je materijal iz tunela koji se iskopa, a procjena je da će iznositi 70.000 kubika, kojima se može završiti naša gradska luka, odnosno šetnica", ustvrdio je Barišić. Smatra da treba promijeniti trasu.

