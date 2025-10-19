Omišani ustali protiv izgradnje brze ceste: 'Za kamen spremni!'

​Nezadovoljni zbog nastavka izgradnje brze ceste ​Dugi Rat-Omiš, tri udruge s omiškog područja, Savez za Poljica, Građanska inicijativa Ušće Cetine i Udruge Volim Omiš organizirale su u nedjelju na Mulu mirni prosvjed

Prosvjed je uključio i trail utrku Mul-Stomorica-Mul, kao i planinarsku turu. Stotinjak prosvjednika se mirno okupilo izrazivši protivljenje izgradnji brze ceste Dugi Rat-Omiš, navodeći da bi projekt u sadašnjem obliku 'ugrozio živote ljudi, devastirao okoliš i trajno narušio prirodni krajolik omiškog područja'. Na prosvjedu nije bilo govornika, održana je 'minuta šutnje' za Stomoricu te su nosili transparente i slike ugroženog područja. Iz udruga kažu da im je cilj spriječiti realizaciju projekta kojeg smatraju "betonskom nakaradom u čudu prirode". Poručili su da su iznenađeni i razočarani odlukom Hrvatskih cesta o nastavku izgradnje dionice brze ceste Dugi Rat- Omiš bez uvažavanja prijedloga lokalnih stručnjaka i udruga. Tvrde da projekt u takvom obliku ugrožava sigurnost ljudi, devastira okoliš i ne rješava prometne probleme Omiša.

Planirana brza cesta s vijaduktima, nasipima i tunelima iznad stambenih zona ozbiljno će narušiti sigurnost stanovnika i vizualni identitet prostora, dok će problem prometne gužve ostati neriješen, rekli su prosvjednici. Ivan Vulić, inženjer građevine i predstavnik Saveza za Poljica, izjavio je novinarima da postojeće rješenje nije dobro u prometnom i ambijentalnom smislu, u zaštiti i korištenju prostora, ali i zbog položaja križanja i spojnih cesta. Napominje da je rješenje udruga funkcionalno, predlažu tunel od Zakučca do Duća.